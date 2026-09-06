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Ex-OM : Facundo Medina marque déjà son premier but avec le Bayer Leverkusen

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Facundo Medina n’a pas tardé à se signaler sous ses nouvelles couleurs. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a inscrit son premier but avec le Bayer Leverkusen ce samedi, lors de la rencontre face à l’Union Berlin.

Medina buteur dès la 28e minute

Le défenseur argentin a trouvé le chemin des filets à la 28e minute, ouvrant ainsi son compteur avec le club allemand.

Un moment forcément important pour Facundo Medina, qui poursuit son adaptation au Bayer Leverkusen après son départ de l’OM cet été.

L’Argentin laisse déjà une première trace offensive avec sa nouvelle équipe, alors qu’il était surtout attendu pour son agressivité, sa qualité de relance et son impact défensif.

Une adaptation qui se poursuit

Ce premier but pourrait lui permettre de gagner encore un peu plus de confiance dans cette nouvelle étape de sa carrière.

Après son passage à Marseille, Medina découvre désormais la Bundesliga avec l’ambition de s’imposer rapidement dans la défense de Leverkusen.

Un premier but qui arrive tôt et qui confirme que l’ancien Marseillais commence déjà à prendre ses marques en Allemagne.

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