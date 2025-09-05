Ex OM : Frédéric Antonetti fracasse le niveau de jeu proposé par Marcelo Bielsa !

L’ancien entraîneur corse Frédéric Antonetti s’est exprimé sans détour sur Marcelo Bielsa, ex-coach de l’Olympique de Marseille, dans un long entretien accordé au magazine So Foot de septembre. Connu pour son franc-parler, Antonetti a livré une analyse tranchée du passage de l’Argentin sur le banc marseillais, entre admiration pour l’homme et sévérité pour l’entraîneur.

Dans cet entretien, Antonetti a reconnu avoir une certaine curiosité footballistique vis-à-vis de Bielsa : « C’est un personnage un peu particulier. J’aurais adoré jouer contre lui parce que c’est d’une facilité… » Mais derrière ce constat, le technicien corse n’a pas mâché ses mots sur les limites tactiques de l’ancien coach de l’OM : « Franchement, tactiquement, c’était très faible. Meilleur entraîneur du monde d’après Guardiola… Mais bon, je n’ai pas vu ça. »

Pour étayer son point de vue, Antonetti a pris pour exemple la dernière rencontre de Bielsa à la tête de Marseille : « Rappelez-vous, quand il quitte Marseille, il perd 1-0 contre Caen. Il s’est fait manger. C’était très déséquilibré, des espaces énormes… »

Un jugement sévère, alors que Bielsa conserve une place à part dans le cœur de nombreux supporters marseillais pour sa saison 2014-2015, marquée par un jeu spectaculaire mais aussi par une chute brutale au classement en seconde partie de championnat.

Malgré ses critiques appuyées, Antonetti n’a pas remis en cause la personnalité de Bielsa. « Je pense que c’est un homme bien, sincère, honnête, mais quand on voit jouer ses équipes, ce n’est pas le haut niveau. »