Ex OM : Galatasaray fait chuter Liverpool grâce à un but de Lemina !

Porté par l’ambiance brûlante de son stade, Galatasaray a pris l’avantage face à Liverpool FC lors du huitième de finale aller de la UEFA Champions League. Les Stambouliotes se sont imposés 1-0 ce mardi grâce à un but précoce de l’ancien milieu des Reds Mario Lemina. Malgré une nette domination territoriale et plusieurs occasions, Liverpool n’a jamais réussi à tromper le gardien Ugurcan Çakir. Les Turcs prennent ainsi une courte mais précieuse avance avant le match retour à Anfield.

Cueilli à froid, Liverpool a pourtant eu la première occasion du match. Dès la 2e minute, Florian Wirtz a profité d’une erreur de relance pour tenter sa chance dans un but déserté, mais sa frappe est passée à côté. Galatasaray a rapidement répondu et trouvé l’ouverture à la 7e minute : sur un corner frappé par Gabriel Sara, la tête de Victor Osimhen au second poteau a été déviée au fond des filets par Mario Lemina à bout portant. Le milieu gabonais a ainsi inscrit son premier but de la saison et déclenché l’explosion des 50 000 supporters stambouliotes. Revigorés par cette ouverture du score, les Turcs ont continué à se montrer dangereux, notamment par Davinson Sanchez de la tête, obligeant Giorgi Mamardashvili à une parade spectaculaire (24e). Liverpool a tenté de réagir avec Wirtz et Dominik Szoboszlai, mais le gardien Ugurcan Çakir s’est montré solide. À la pause, Galatasaray conservait logiquement son avantage face à des Reds encore fébriles.

Mario Lemina ouvre le score pour Galatasaray face à Liverpool après 6 minutes 🤯 Non vous ne rêvez pas, cette information est bien vraie 🫣#GALLIV | #UCL pic.twitter.com/QacDJCpwlw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 10, 2026

Lemina buteur de la tête !

Au retour des vestiaires, les Anglais ont accentué la pression et multiplié les situations offensives. Alexis Mac Allister puis Szoboszlai ont frôlé l’égalisation dès les premières minutes, tandis que le gardien Çakir devait rester vigilant face aux tentatives adverses. Liverpool a même cru revenir à la 70e minute sur un corner repris dans une mêlée confuse, mais le but a finalement été refusé pour une main après consultation de l’arbitre. Entre-temps, les Stambouliotes avaient eux aussi vu un second but refusé pour hors-jeu, après une action conclue par Victor Osimhen. Malgré une possession largement favorable aux Reds en seconde période, Galatasaray a tenu bon défensivement et continué de se montrer dangereux en contre, notamment par Osimhen. Dans les dernières minutes, Cody Gakpo puis Hugo Ekitike ont encore tenté leur chance sans succès. Solides jusqu’au bout, les hommes d’Okan Buruk ont finalement conservé leur court avantage jusqu’au coup de sifflet final (1-0).