Ex OM : Gattuso plus contesté que jamais !

La soirée qui s’est déroulée à San Siro restera comme l’un des nouveaux traumatismes récents du football italien. Battue à domicile par la Norvège (1-4), la Nazionale de Gennaro Gattuso, ancien entraîneur de l’OM, a plongé un peu plus dans le doute. Cette lourde défaite condamne quasiment l’Italie à jouer une nouvelle fois les barrages pour espérer disputer la Coupe du monde 2026. Un scénario qui ravive de mauvais souvenirs dans le pays, déjà marqué par les éliminations de 2018 et 2022.

Le sélectionneur italien a présenté ses excuses aux supporters, conscient de l’ampleur de la désillusion. L’écart de neuf buts requis pour une qualification directe relevait de l’impossible, mais personne n’imaginait un tel naufrage, surtout devant le public de Milan.

Une première période encourageante de l’Italie, avant l’effondrement

Gennaro #Gattuso à la Rai : “On demande pardon aux tifosi, 4-1 c’est un résultat trop lourd. On a fait une belle première mi-temps, mais pas la deuxième. On a eu beaucoup de difficulté. On a commencé à avoir peur (…) On doit repartir et redémarrer de cette première mi-temps” pic.twitter.com/rEi7KZ2Zqo — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) November 16, 2025



Face aux critiques qui s’abattent depuis dimanche soir, Gattuso a tout de même tenu à isoler quelques éléments positifs. Sur Sky Sport, le sélectionneur a livré une analyse lucide : « Il y a eu deux matchs en un, un en première mi-temps et un autre en seconde. En première mi-temps, l’équipe a très bien joué. Nous n’avons laissé aucun espace à la Norvège, nous étions compacts et avons fait le nécessaire. En seconde période, nous avons énormément peiné. »

⚽⚽ Doublé d’Erling Haaland en deux minutes face à l’Italie !#lequipeFOOT pic.twitter.com/FP8GtuPWso — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) November 16, 2025



L’ancien coach de l’OM a également regretté la fragilité de sa formation : « En seconde période, nous avons tout gâché : nous leur avons laissé de l’espace et ils nous ont punis. Notre fragilité s’est alors révélée, et je pense que nous devons encore progresser sur ce point. Dans ce match, toutes nos faiblesses sont apparues : plus nous encaissons de buts, plus nous sommes en difficulté. »

Gattuso : nous avons tout gâché !

Nommé en juin dernier pour succéder à Luciano Spalletti, remercié après la défaite à l’aller en Norvège, Gattuso doit désormais préparer une campagne de barrages qui s’annonce sous haute tension. Prévue en mars 2026, elle déterminera si la Nazionale retrouvera enfin la plus grande scène mondiale. Le sélectionneur entend s’appuyer sur le visage conquérant affiché en première période, mais la pression est immense et le doute s’installe à nouveau en Italie. Pour Gattuso, déjà régulièrement critiqué depuis son passage à Marseille, la route s’annonce longue et semée d’embûches.