Ex OM : Gattuso s’est parfaitement relancé !

Passé par l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso connaît un début de saison très réussi avec la Lazio. Un mois après une élimination inquiétante en Coupe d’Italie face à Mantoue, le technicien italien a rapidement redressé la situation avec trois victoires en trois journées de Serie A.

Trois victoires de suite en championnat

La Lazio avait pourtant commencé sa saison de la pire manière avec une élimination à domicile face à Mantoue (0-2), club de Serie B, dès les 32es de finale de la Coupe d’Italie.

Depuis, la réaction est totale. Les Romains ont battu Bologne (1-0), Genoa (1-0) puis Udinese (2-1). Résultat : neuf points sur neuf, quatre buts inscrits et un seul encaissé.

Gattuso est même devenu le premier entraîneur de la Lazio depuis Vladimir Petkovic en 2012-2013 à débuter une saison de Serie A par trois succès consécutifs.

« Nous n’avons encore rien accompli »

Malgré cette série, l’ancien coach de l’OM refuse de s’enflammer.

« Je tiens à féliciter les gars, mais il faut continuer à travailler. L’équipe a fait preuve de mentalité et d’envie. […] Nous n’avons encore rien accompli. »

Renforcée notamment par Davide Frattesi, Andrea Pinamonti, Josip Sutalo et Albert Gudmundsson, la Lazio semble déjà avoir assimilé les principes de Gattuso.

Après une expérience marseillaise compliquée, le technicien italien semble donc avoir retrouvé une dynamique très positive en Serie A.