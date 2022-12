Ex OM : GAV, ITT… Eyraud règle ses comptes avec les supporters?

L’ancien président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud aurait porté plainte contre l’un des CM du compte Ohaime Passion. Jonatan MacHardy n’a pas manqué l’occasion de lancer un tweet envers l’ex dirigeant !

Jacques Henri Eyraud, ancien président de l’Olympique de Marseille aurait porté plainte contre l’un des Community Manager du compte OhaimePassion. Ce dernier aurait même été en Garde à Vue pour avoir posté des tweets envers l’ex-dirigeant marseillais qui a récemment été démis de ses fonctions à l’OM.

« Les frères de la communauté olympienne, faites attention à ce que vous postez même sous la colère. Notre community manager sort de GAV suite à une plainte déposée par l’ancien président de l’OM. Les ennuis ne font que commencer pour lui donc faites attention à vos tweets. » OhaimePassion – Source : Twitter (13/12/22)

Même loin du club, Eyraud continue de le pourrir — MacHardy

Jonatan MacHardy, intervenant sur RMC n’a pas hésité à taper sur Jacques-Henri Eyraud via les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, il a expliqué que ce dernier avait demandé des ITT à cause de du cyber harcèlement qu’il a reçu ces dernières années… Il semblerait que JHE tente de régler ses comptes et cette fois devant la justice.

« Le cyber harcèlement est un vrai problème. Mais J.H Eyraud qui fait faire des gardes à vue a des dizaines de supporters de l OM pour harcèlement moral avec convocation en correctionnel en 2023, c un délire. Même loin du club il continue de le pourrir. Force aux concernés. SPOILER : les insultes (certaines soft, j ai vu les PV) qu’il a reçu sur Twitter lui ont causé une ITT… supérieure à 8 jours!!! Comme on dit… Ils osent tout. C est même a ça qu’on les reconnaît. Eyraud : a jamais le plus grand incompétent de l histoire du club. » Jonatan MacHardy – Source : Twitter (13/12/22)

