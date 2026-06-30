Ex OM : Gerson attaqué en justice !

De Marseille à Rio, le parcours récent de Gerson n’a rien d’un long fleuve tranquille. Entre départ précipité de l’OM, retour compliqué à Flamengo, puis montée en puissance sportive, le milieu brésilien se retrouve désormais au cœur d’un nouveau feuilleton : un conflit juridique avec son propre club.

De Marseille à Flamengo : une transition mouvementée

Arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2021, Gerson s’était rapidement imposé comme un pilier du système de Jorge Sampaoli. Mais le changement d’entraîneur à l’été 2022 avec l’arrivée d’Igor Tudor va bouleverser sa situation. Moins utilisé, en décalage avec les exigences du nouveau coach, le Brésilien voit son rôle se réduire considérablement.

En janvier 2023, il quitte alors l’OM après une saison et demie contrastée pour retourner à Flamengo, dans le cadre d’un transfert avoisinant les 20 millions d’euros, soit un montant proche de son prix d’achat initial.

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Un retour difficile avant une renaissance

Le retour de Gerson au Brésil démarre pourtant de la pire des manières. Lors de la demi-finale du Mondial des clubs face à Al Hilal, le milieu vit une soirée cauchemardesque : averti pour simulation, puis expulsé juste avant la mi-temps, il laisse son équipe en difficulté dans une rencontre perdue par Flamengo.

Les médias brésiliens se montrent très sévères, pointant l’une de ses pires performances sous le maillot du club. Ce match devient rapidement le symbole d’un retour raté.

Cependant, Gerson parvient à inverser la tendance au fil de la saison 2023/2024. Plus régulier, plus influent, il retrouve progressivement son niveau et s’impose à nouveau comme un joueur important de l’effectif, contribuant à redorer son image auprès des supporters.

Une affaire judiciaire qui relance les tensions

Alors que sa situation sportive semblait stabilisée, un nouveau problème vient raviver les tensions : Flamengo aurait décidé d’attaquer Gerson en justice. Le litige porterait sur des désaccords contractuels, notamment liés à certaines clauses financières et engagements autour de son transfert.

Le club estime avoir été lésé, tandis que le joueur conteste fermement ces accusations. Son entourage assure que toutes les obligations ont été respectées et n’écarte pas une contre-offensive juridique.

Entre rebond sur le terrain et tensions en coulisses, la situation de Gerson illustre la complexité des carrières modernes. Si le milieu brésilien a su répondre sportivement après des débuts difficiles, son avenir pourrait désormais se jouer devant les tribunaux.

Reste à savoir si ce nouveau conflit trouvera une issue à l’amiable… ou s’il viendra durablement ternir une relation déjà fragilisée.

Paul Laffisse