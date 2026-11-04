Giannelli Imbula a retrouvé un club en France. L’ancien milieu de l’OM rejoint l’AS Beauvais-Oise, qui évolue désormais en Régional 2.

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Selon le Courrier Picard, dans un article publié le 3 novembre à 21h31, l’AS Beauvais-Oise a annoncé ce mardi le recrutement de Giannelli Imbula. Âgé de 34 ans, l’ancien Olympien rejoint un club rétrogradé en Régional 2 après des difficultés financières. L’ASBO a été reprise par les frères Yatabaré et accueille ainsi un joueur passé par plusieurs championnats professionnels européens.

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Un retour après son départ d’Istanbulspor

Giannelli Imbula était sans club depuis son départ d’Istanbulspor, en Turquie, en février 2024. Cette signature lui permet de retrouver une équipe plus de deux ans après la fin de cette expérience. Son parcours l’a notamment conduit à l’Olympique de Marseille, au FC Porto et à Stoke City, avant cette nouvelle étape dans le football régional français.

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Le milieu de terrain a également porté plusieurs maillots en sélection. Il a joué avec l’équipe de France des moins de 20 ans puis avec les Espoirs, avant de représenter la RD du Congo. Beauvais ajoute donc à son effectif un joueur ayant connu le football international et plusieurs expériences à l’étranger.

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Beauvais huitième après cinq journées

L’arrivée de l’ancien Marseillais intervient alors que l’ASBO compte une victoire après cinq journées de championnat. Le club a également enregistré deux matches nuls et deux défaites. À la date de l’annonce de ce recrutement, Beauvais occupait la huitième place de sa poule de Régional 2.