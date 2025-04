Les images de Moumbagna avec JPP, quel onze face au TFC et que devient Imbula… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Les images de Moumbagna avec JPP, quel onze face au TFC et que devient Imbula…

Les images de Moumbagna avec JPP

Faris Moumbagna commence à voir le bout du tunnel. Gravement blessé au genou dès la première journée de Ligue 1 face à Brest, le 17 août dernier, l’attaquant camerounais de l’OM n’a depuis pas disputé la moindre minute officielle cette saison. Cependant, depuis plusieurs semaines, il a repris l’entraînement avec ballon, s’exerçant notamment sous les conseils avisés d’une légende du club…

Cette légende du club n’est autre que le Ballon d’or 1991, Jean-Pierre-Papin, qui, dans une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux, semble animer un atelier spécifique buteur pour l’international camerounais.

Un retour espéré fin avril

Arrivé en janvier 2024 à l’OM, le natif de Yaoundé s’était illustré lors de la deuxième partie de saison, inscrivant 4 buts en 20 apparitions avec notamment ce coup de tête salvateur en quart de finale retour de Ligue Europa face au SL Benfica. Un but qui avait permis aux Olympiens d’arracher les prolongations avant de se qualifier à l’issue d’une folle séance de tirs au but. Comme l’a indiqué RMC, le retour sur les terrains du Lion indomptable devrait désormais intervenir très prochainement, et les chances de le voir grappiller du temps de jeu avant la fin de la saison sont bien réelles.

🎥 Faris Moumbagna chaque jour plus proche d’un retour sur les terrains avec l’OM. 💪🏽🇨🇲 pic.twitter.com/eG6q311i3E — AllezLesLions (@AllezLesLions) April 5, 2025

Alors que l’OM traverse une période compliquée entre résultats en berne et tensions internes, le retour, même progressif, de Faris Moumbagna pourrait offrir une option supplémentaire à Roberto De Zerbi dans le sprint final de la saison. Encore loin de son meilleur niveau, l’attaquant camerounais devra toutefois retrouver toutes ses capacités physiques.

Quel onze face au TFC ?

Après une semaine plus qu’agitée, l’OM doit absolument se relancer après trois défaites de rang face à Lens, Paris et Reims. Cette réception de Toulouse est l’occasion de se relancer… Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match ?

Pour ce match face aux violets, Roberto De Zerbi devra se passer de nombreux éléments. Ainsi, Moumbagna, Hojbjerg, Balerdi et Luiz Felipe sont forfaits pour la rencontre de demain, tandis que Gouiri, Nadir et Murillo sont quant à eux encore incertains. Un casse-tête en prévision pour De Zerbi, qui devra innover, surtout dans le secteur défensif.

Maupay titulaire ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. La défense à trois, si elle est reconduite, sera probablement composée de Kondogbia et de Cornelius. La troisième place pourrait être occupée par Amir Murillo en cas de retour . Quentin Merlin est en balance avec Dedic pour le poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique devrait occuper le côté droit. Rongier devrait accompagner Ismaël Bennacer au milieu. Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit, tandis que Maupay pourrait être titularisé à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable face à Toulouse :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin (ou Dedic) – Henrique – Rongier, Bennacer – Rabiot – Greenwood, Maupay

Que devient Giannelli Imbula ?

Ancien espoir du football français et cadre de l’OM de Bielsa en 2015, que devient Giannelli Imbula ? Du Vélodrome à l’anonymat, itinéraire d’un talent perdu.

Arrivé en provenance de Guingamp en 2013 contre un chèque de 7,5 millions d’euros, Giannelli Imbula débarque à l’OM avec l’étiquette de meilleur joueur de Ligue 2. Malgré des débuts un peu timides lors de sa première saison (2013-2014), il s’impose progressivement dans le onze marseillais, particulièrement sous les ordres de Marcelo Bielsa, qui voit en lui un potentiel immense. Sa saison 2014-2015, très certainement la meilleure de sa carrière, le place alors sous les projecteurs des plus grands clubs européens. Véritable pilier de l’effectif d’El Loco, il dispute 39 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts et 2 passes décisives cette année-là et contribue largement au jeu séduisant de l’équipe olympienne.

C’est cette belle saison qui pousse ainsi le FC Porto à miser près de 20 millions d’euros sur lui, faisant de lui la 3ème plus grosse vente de l’histoire du club à l’époque.

Une longue descente aux enfers…

Malheureusement pour lui, l’alchimie ne prend pas au Portugal. Imbula ne parvient pas à s’imposer à Porto, et six mois seulement après son arrivée, il est transféré à Stoke City en Premier League pour une somme avoisinant les 24 millions d’euros. Là encore, malgré des débuts assez prometteurs, le milieu de terrain s’efface peu à peu jusqu’à disparaître des plans du club de Stoke-on-Trent.

La suite ? Une succession de prêts qui illustrent parfaitement le déclin d’un joueur autrefois très courtisé. Toulouse, le Rayo Vallecano, Lecce puis un passage raté à Sochi : Imbula voyage, mais ne s’installe nulle part. Son rendement baisse, tout comme sa valeur sur le marché, et les clubs qui l’accueillent espèrent à chaque fois une renaissance qui ne vient jamais.

🔹Le 28 septembre 2014, Giannelli Imbula 🇨🇩 inscrivait ce but incroyable face à Saint-Etienne. #TeamOM pic.twitter.com/ZU6O3X3vpz — Infos OM (@InfosOM_) September 28, 2024

Après son passage à Sochi, Giannelli Imbula rejoint Portimonense en mars 2021. Au Portugal, il reste un peu plus d’un an avant de se retrouver une nouvelle fois sans club à l’été 2022. Il faut attendre janvier 2023 pour le voir retrouver une formation, cette fois en Turquie, avec Tuzlaspor. Une expérience de courte durée, puisqu’il quitte le club dès le mois d’août pour signer à Istanbulspor. Mais là encore, l’ancien espoir du football français ne parvient pas à s’imposer et se retrouve libre depuis février 2024.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Imbula continue de symboliser ce qu’aurait pu être une carrière prometteuse, entre coups d’éclat et errance sportive.

