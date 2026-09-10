Ex OM : Greenwood démarre fort avec Fenerbahçe, la Roma l’attend de pied ferme !

Meilleur buteur de l’OM la saison dernière, Mason Greenwood a quitté Marseille cet été pour rejoindre Fenerbahçe. L’Anglais a rapidement trouvé ses marques en Turquie et s’apprête désormais à retrouver l’AS Roma, un club qui avait longtemps tenté de le recruter.

Déjà 4 buts et 2 passes décisives

Après une montée en puissance progressive, Greenwood a déjà disputé 10 matches toutes compétitions confondues, dont sept comme titulaire.

Il affiche pour le moment 4 buts et 2 passes décisives, avec deux réalisations et une passe décisive en Süper Lig, mais aussi deux buts et une passe en Ligue des champions.

Un rendement qui confirme son importance dans le dispositif turc après son départ de Marseille.

Un choc particulier contre la Roma

Le rendez-vous de ce jeudi face à l’AS Roma aura forcément une saveur particulière. Greenwood avait été une priorité de Gian Piero Gasperini durant le mercato. L’entraîneur italien avait même échangé avec lui avant que Fenerbahçe ne finisse par rafler la mise.

Le club turc a officialisé son transfert pour 39 millions d’euros, avec un contrat de quatre ans.

La presse turque présente désormais l’ancien Marseillais comme l’un des principaux atouts offensifs de Fenerbahçe face à la Roma. Un nouveau test important pour Greenwood, qui semble déjà avoir tourné la page de l’OM et s’être bien adapté à son nouvel environnement.