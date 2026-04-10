Ex OM : Gros match, superbe but… Jonathan Rowe brille en Ligue Europa !

Auteur d’une prestation remarquée en Ligue Europa, Jonathan Rowe s’est illustré avec un but spectaculaire malgré la défaite de Bologna FC (1-3) face à Aston Villa. L’ancien ailier passé par Olympique de Marseille a été l’un des rares motifs de satisfaction côté italien.

Un but de grande classe pour Jonathan Rowe

Gros match de Rowe malgré la défaite… pic.twitter.com/MC1WmsDGYZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 10, 2026



Dans une rencontre globalement dominée par Aston Villa, Jonathan Rowe s’est distingué par sa capacité à faire des différences individuelles. Sur l’action de son but, l’ailier anglais a démontré toute l’étendue de son talent : contrôlé par deux défenseurs, il parvient à se créer un espace de frappe avant d’armer une tentative puissante vers le poteau lointain. Une réalisation qui a permis à Bologne de réduire temporairement l’écart.

Malgré ce coup d’éclat, les Italiens n’ont pas réussi à inverser la tendance face à une équipe anglaise plus efficace dans les deux surfaces. Le score final (1-3) laisse toutefois un mince espoir en vue du match retour.

Un discours lucide avant le retour

À l’issue de la rencontre, Jonathan Rowe n’a pas masqué sa frustration tout en restant tourné vers la suite de la compétition : « Nous devons essayer de corriger nos erreurs », Jonathan Rowe examine la tâche qui attend Bologne avant le match retour contre Aston Villa

Une déclaration qui reflète l’état d’esprit du groupe, conscient des ajustements nécessaires pour espérer renverser la situation.

Pour les observateurs de l’Olympique de Marseille, cette performance rappelle les qualités d’un joueur capable de faire des différences dans les grands rendez-vous européens. Dans un contexte exigeant comme la Ligue Europa, Jonathan Rowe a marqué des points malgré une issue défavorable, confirmant sa progression et son impact offensif à ce niveau.