EX OM : Guendouzi a réussi à énerver Dybala qui explique pourquoi !

La tension entre Paulo Dybala et Matteo Guendouzi prend de l’ampleur. Alors que les deux joueurs s’étaient déjà échangés quelques mots durs lors du derby romain d’avril 2024, l’international argentin a décidé d’en rajouter une couche ce lundi 16 Juin 2025, lors d’une interview accordée au podcast de Kun Agüero. Relayés par le Corriere dello Sport, ses propos ne laissent guère place à l’ambiguïté : Dybala garde une rancune tenace contre le milieu de terrain français, et cette déclaration promet d’alimenter les tensions sur et hors du terrain.

Un différend ancré dans le derby romain

Tout a commencé lors de ce match tendu d’avril 2024, disputé au Stadio Olimpico et remporté par l’AS Roma (1-0). Les échauffourées entre Dybala et Guendouzi avaient marqué les esprits, jusqu’à un geste chargé de symbolisme de l’Argentin. Durant l’échange, Dybala a sorti un protège-tibia personnalisé, orné de la photo de la Coupe du monde 2022, remportée par l’Argentine face à la France (3-3, 4-2 tab). Cette provocation, particulièrement douloureuse pour le camp français, a ravivé une rivalité nationale entre les deux joueurs.

Les accusations de Dybala contre Guendouzi

Dans son intervention sur le podcast de son compatriote Agüero, Dybala n’a pas mâché ses mots : « Ce Français a la langue longue et agace surtout les jeunes, il s’en prend toujours à eux. Il leur disait : “Je vais vous acheter un billet, je vous ramène à la maison.” Il faisait toujours cela avec les jeunes. Par exemple, Soulé jouait pour Frosinone l’année précédente et il nous a raconté que Guendouzi lui disait sans arrêt : “Je vais t’en acheter un.” Cette attitude m’a mis hors de moi, et je suis allé régler mes comptes sur le terrain. Nous nous sommes tout dit », a-t-il déclaré, dénonçant le comportement provocateur et déplacé de Guendouzi.

Dybala a ensuite raconté la scène de son triomphe : « Puis je me suis souvenu que l’on m’avait donné le protège-tibia avec la photo de la Coupe du monde, que nous avons gagnée contre la France, et je le lui ai montré. Il n’a rien dit. » Un moment qui semble avoir cloué le bec au milieu de terrain de l’OM.

Guendouzi garde le silence… jusqu’à présent

Pour l’instant, Matteo Guendouzi n’a pas réagi publiquement, laissant planer le doute sur une éventuelle contre-attaque. Cette affaire, qui mêle sport, ego et fierté nationale, promet de faire couler beaucoup d’encre dans les semaines à venir, d’autant que les deux joueurs pourraient se retrouver sur le terrain lors de la prochaine saison de Serie A.