Ex OM : Guendouzi prend cher !

Mattéo Guendouzi a été lourdement sanctionné par l’UEFA après les incidents survenus lors du barrage retour de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe. L’ancien milieu de l’OM écope de quatre matches de suspension et d’une amende de 50 000 euros.

Quatre matches de suspension pour Guendouzi

La sanction est tombée après la rencontre remportée 2-1 par Fenerbahçe face à Lyon, le 26 août dernier.

Selon L’Équipe, Mattéo Guendouzi a été suspendu pour les quatre prochains matches de compétitions UEFA auxquels il aurait été éligible. Deux de ces matches sont assortis d’une période probatoire d’un an.

Le milieu international français devra également s’acquitter d’une amende de 50 000 euros.

L’UEFA lui reproche notamment d’avoir insulté des personnes présentes lors de la rencontre, provoqué les spectateurs et enfreint les règles fondamentales de bonne conduite.

Greenwood également sanctionné

Autre ancien Marseillais concerné par les incidents, Mason Greenwood a lui aussi été sanctionné.

Le joueur a écopé d’une amende de 30 000 euros et d’un match de suspension, également assorti d’une période probatoire d’un an.

Enfin, l’entraîneur des gardiens de l’OL, Antonio Ferreira, a été suspendu pour cinq rencontres de compétitions UEFA pour « coups et blessures graves », après l’échauffourée survenue en fin de match.

Guendouzi paie donc cher les tensions de cette soirée lyonnaise, avec une sanction sportive qui pourrait peser sur les prochaines échéances européennes de Fenerbahçe.