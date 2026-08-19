Ex OM : Guendouzi prévient l’OL avant le match retour !

Après le match nul entre Fenerbahçe et l’Olympique Lyonnais (1-1) en barrage aller de Ligue des champions, Mattéo Guendouzi a livré son analyse au micro de Canal+. L’ancien milieu de l’OM estime que le club turc dispose encore d’une marge de progression importante avant le match retour.

« On aurait pu avoir un meilleur résultat »

Le duel entre Fenerbahçe et l’OL a tenu ses promesses. Les Lyonnais avaient ouvert le score grâce à Loïs Openda avant que Mason Greenwood, autre ancien joueur de l’OM, n’égalise au retour des vestiaires.

Après la rencontre, Mattéo Guendouzi a estimé que son équipe pouvait nourrir quelques regrets malgré ce score nul.

« Ce n’est pas une déception, il n’y a pas de sourire mais pas de tristesse non plus. Je pense qu’on aurait pu avoir un meilleur résultat ce soir. On a eu pas mal de situations de centres ou de trois contre deux. On a touché le poteau. On a eu des situations mais on savait qu’on jouait face à une belle équipe aussi. Je pense que dans l’ensemble ça a été un beau match. Mais un peu de déception parce qu’on avait à cœur de gagner chez nous »

L’ancien milieu marseillais retient donc surtout les occasions obtenues par Fenerbahçe et le sentiment que le club turc aurait pu prendre un avantage avant le retour.

Guendouzi prévient : Fenerbahçe est encore loin de son meilleur niveau

Guendouzi a surtout insisté sur le manque d’automatismes de son équipe. Avec un nouvel entraîneur et de nombreux changements dans l’effectif, Fenerbahçe serait encore en phase de construction.

« Mais on est prêts pour le match retour. On est encore loin de notre meilleur niveau. C’est seulement notre quatrième match de la saison, on a eu un nouveau coach, beaucoup de nouveaux joueurs. Ce n’est pas comme eux qui sont ensemble depuis un bon moment. Ils ont des automatismes. Mais il y a quand même du positif »

Le message est donc clair avant la manche retour : Fenerbahçe estime disposer encore d’une marge de progression importante.

Pour Mattéo Guendouzi, passé par l’Olympique de Marseille, ce match nul ne constitue pas un mauvais résultat, mais il ne satisfait pas totalement le club turc. Le rendez-vous retour à Lyon s’annonce désormais décisif pour une place en Ligue des champions.