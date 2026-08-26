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Ex OM : Guendouzi répond aux sifflets lyonnais par des doigts d’honneur !

Par La Redaction FCM -

Mattéo Guendouzi a vécu des retrouvailles particulièrement tendues avec le public lyonnais. Avant le barrage retour de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe, l’ancien milieu de l’OM a répondu aux sifflets du Groupama Stadium par plusieurs doigts d’honneur en direction des tribunes.

Une ambiance électrique avant le coup d’envoi

 


De retour à Lyon sous les couleurs de Fenerbahçe, Mattéo Guendouzi a été copieusement sifflé lors de l’échauffement. D’après les images diffusées par Canal+, l’international français n’a pas laissé passer l’accueil hostile du public rhodanien. Il a répondu en adressant plusieurs doigts d’honneur vers les tribunes lyonnaises.

La scène a immédiatement fait monter la tension dans un Groupama Stadium déjà bouillant avant le coup d’envoi.

L’ancien joueur de l’OM, qui conserve une relation particulière avec le public marseillais, retrouvait ainsi un adversaire qu’il connaît bien du championnat de France.

Après le match nul 1-1 à l’aller à Istanbul, cette rencontre retour entre Lyon et Fenerbahçe avait déjà été classée à risques. L’épisode Guendouzi n’a fait qu’ajouter encore un peu plus d’électricité à l’atmosphère. Le score est de 0-2 pour le Fener à la 31e minute de jeu…

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