Ex-OM : Guillermo Ochoa évoque la dépression de Steve Mandanda après sa carrière

Le gardien mexicain Guillermo Ochoa a expliqué avoir été touché par le témoignage de Steve Mandanda sur les difficultés liées à la fin d’une carrière de footballeur. Une situation qu’il dit comprendre et qu’il a commencé à anticiper depuis plusieurs années.

La retraite est souvent une étape délicate pour les sportifs de haut niveau. Interrogé sur ce sujet, Guillermo Ochoa a évoqué le cas de l’ancien capitaine de l’OM, Steve Mandanda, qui a raconté dans son livre les difficultés psychologiques rencontrées après avoir quitté les terrains.

Le portier mexicain assure avoir lu son témoignage et comprendre les bouleversements que peut provoquer la fin d’une carrière. « J’ai vu son livre. Je comprends sa situation. Tu te réveilles et tu n’as plus ta routine de footballeur. C’est dur. C’est le football. »

Pour Ochoa, ce changement de vie représente un véritable défi pour de nombreux joueurs, habitués pendant des années à un quotidien rythmé par les entraînements, les matchs et la compétition.

« Après le Qatar, j’ai commencé à préparer mon retrait »

Conscient de cette réalité, Guillermo Ochoa explique avoir pris les devants. Après la Coupe du monde au Qatar, il a commencé à réfléchir à son après-carrière afin de rendre cette transition la plus naturelle possible « Après le Qatar, j’ai commencé à préparer mon retrait. Ce ne sera donc pas une surprise pour moi, ni un coup d’arrêt. »

Le gardien estime que cette anticipation lui permettra de mieux vivre cette nouvelle étape de sa vie, même s’il reconnaît qu’elle restera émotionnellement compliquée. « Ce ne sera pas facile, mais je me connais bien et je ne serai pas obligé de travailler. J’ai cette liberté. »

Malgré cette préparation, l’international mexicain admet qu’il sera difficile de tourner définitivement la page du football, un sport qui rythme son quotidien depuis de nombreuses années. « C’est quand même dommage de ne pas pouvoir jouer au football toute sa vie. »

À travers ses propos, Memo Ochoa met en lumière une réalité souvent méconnue du grand public. La fin de carrière peut représenter un véritable bouleversement personnel, comme l’avait également confié Steve Mandanda.