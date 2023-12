Ex OM : Habib Beye est totalement sous le charme, « il a redonné de la cohérence »

« On se rend compte que dans les matches les choses ne sont pas assez stables pour dire qu’on est guéris. Après, le football s’organise entre deux valeurs : la joie de jouer et la cohésion. C’est vraiment le scénario de ce dernier match à Monaco (1-0), il y a eu beaucoup de cohésion, de manière à avoir de la joie à la fin. Il y a plus de sourires, ça rend l’entraînement plus léger… Mais le statut de l’équipe change à l’extérieur, vos questions changent, donc il faut rester vigilants et laisser les joueurs mobilisés dans le travail car c’est seulement le travail qui les laisse performants. Entre Lens et Monaco, c’est le scénario qui change. À Monaco, on est tombé sur quelque chose qu’on n’avait pas encore vécu : souffrir à 0-0, avec un adversaire qui nous met à mal. Mais les joueurs ont apporté les bonnes réponses et ça crée une mémoire d’équipe sur laquelle on pourra s’appuyer si on le revit. On doit être bon dans tous les moments du jeu », explique le coach lyonnais en conférence de presse il y a quelques jours.