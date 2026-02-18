Ex OM : Il raconte un vestiaire sous tension mais uni pour l’honneur du club

Invité de Canal+ Afrique, Nicolas Nkoulou est revenu sans détour sur son passage à l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur camerounais décrit un groupe marqué par des tensions fortes, mais soudé lorsqu’il s’agissait de défendre les couleurs marseillaises. Des propos qui éclairent l’envers du décor d’une génération marquante de l’OM.

“Personne ne s’aimait” : Nkoulou dévoile la réalité du vestiaire de l’OM

Interrogé sur ses souvenirs à l’Olympique de Marseille, Nicolas Nkoulou a livré une analyse franche du fonctionnement interne de l’équipe. « Personne ne s’aimait dans cette équipe », a-t-il déclaré sur Canal+ Afrique, avant de préciser sa pensée. « On n’était pas là pour se faire l’amour. On était là pour défendre l’honneur du club. On était là pour travailler. »

Ces propos renvoient à une période où l’OM comptait plusieurs personnalités fortes dans son effectif. André Ayew, Mathieu Valbuena, Dimitri Payet ou encore Lassana Diarra figuraient parmi les cadres d’un groupe régulièrement exposé médiatiquement. Malgré les divergences, Nkoulou insiste sur la dimension professionnelle du collectif.

#TDA 🌍 : Nicolas Nkoulou nous parle de sa pige à l’OM avec beaucoup d’humour et de sincérité 😆 pic.twitter.com/V7AiRiz3g4 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) February 17, 2026

Des tensions assumées, une solidarité revendiquée

L’ancien défenseur évoque un « vestiaire d’homme », où les conflits faisaient partie du quotidien. « C’est des gens qui savaient se dire ‘je t’aime pas’, mais au sortir de là, qui savaient se faire la passe décisive, qui savaient se battre pour l’autre », a-t-il expliqué.

Dans son récit, la performance collective primait sur les affinités personnelles. « C’est des gens qui savaient se taper dessus quand il fallait, mais au sorti de là, qui savaient dire : ah, bien joué, merci de m’avoir mis cette claque », a ajouté Nicolas Nkoulou. Une description qui met en avant une forme de solidarité forgée dans l’adversité, typique de certains vestiaires de Ligue 1.

Impossible de départager ses anciens coéquipiers

Relancé sur les meilleurs joueurs côtoyés sous le maillot marseillais, entre Dimitri Payet, Florian Thauvin et d’autres cadres, Nkoulou a refusé toute hiérarchisation. « Permettez-moi de ne pas choisir. C’est comme si vous demandiez à une personne de choisir ses frères », a-t-il répondu.

Au-delà des tensions évoquées, Nicolas Nkoulou retient surtout l’engagement collectif et la capacité du groupe à se mobiliser pour l’OM. Un témoignage qui éclaire la complexité humaine d’un vestiaire de haut niveau, entre rivalités internes et objectif commun : défendre l’identité marseillaise.