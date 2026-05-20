EX OM : « Je ne dois rien à personne » : Medhi Benatia ouvre la porte au PSG =

Quelques jours seulement après son départ officiel de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia fait déjà énormément parler de lui. Invité du podcast The Bridge d’Aurélien Tchouaméni, en compagnie de Paul Pogba, l’ancien directeur du football de l’OM a surpris en évoquant très ouvertement la possibilité de travailler un jour au Paris Saint-Germain.

Des propos qui risquent forcément de provoquer de nombreuses réactions à Marseille, tant la rivalité entre les deux clubs reste intense. Benatia a d’abord rappelé sa proximité avec le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, avant d’expliquer qu’il n’excluait absolument pas un avenir dans l’organigramme du PSG.

Benatia assume sa proximité avec Nasser Al-Khelaïfi

Au cours de l’échange, l’ancien international marocain est revenu sur une ancienne interview dans laquelle il affichait déjà son soutien au PSG en Ligue des Champions.

« Il n’y a pas longtemps, on m’a ressorti une interview. Après la carrière, j’étais un petit peu agent. Pendant deux ans, je vivais à Dubaï. On m’avait interviewé, Foot Mercato à l’époque, sur justement la Ligue des champions, et le PSG était encore en lice. Et on m’avait demandé : “Mais tu supportes qui ?” Mais moi, avec la relation que j’ai aujourd’hui avec Nasser, et c’est en plus un club français, je supporte le Paris Saint-Germain. J’espère qu’ils vont aller le plus loin possible comme club français. »

« Si Nasser a besoin de moi… »

Benatia est ensuite allé encore plus loin en ouvrant clairement la porte à une future collaboration avec le club parisien.

« Dans 3, 4 ans, 5 ans, s’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, que Nasser a besoin de moi et que, à ce moment-là, ça me plaît… Je ne dois rien à personne moi ! »

Une déclaration forte venant d’un ancien dirigeant majeur de l’OM entre 2023 et 2026. Arrivé à Marseille aux côtés de Pablo Longoria, Benatia avait rapidement pris une place importante dans les décisions sportives du club avant de quitter officiellement ses fonctions à l’issue de cette saison particulièrement mouvementée.

Une sortie qui risque de faire réagir à Marseille

Dans un contexte déjà tendu autour de l’OM après une saison chaotique, ces propos pourraient difficilement passer inaperçus auprès des supporters marseillais. D’autant que Benatia reste associé aux dernières grandes décisions du secteur sportif olympien, notamment autour de Roberto De Zerbi et d’Habib Beye.

S’il n’évoque aucun contact concret avec le Paris Saint-Germain, l’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich assume néanmoins totalement sa proximité avec Nasser Al-Khelaïfi et ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière dans le football.