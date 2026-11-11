Plus de vingt ans après son transfert controversé du PSG à l’OM, Fabrice Fiorèse garde un souvenir douloureux de son passage à Marseille. Invité du Riolo Club sur RMC, l’ancien milieu offensif a raconté l’hostilité qu’il affirme avoir subie quotidiennement, jusque devant le centre d’entraînement. Il assure même que le club avait fini par envisager de ne le faire jouer qu’à l’extérieur pour éviter les sifflets du Vélodrome.

Son transfert du PSG à l’OM, à l’été 2004, avait provoqué une véritable tempête. Fabrice Fiorèse n’a jamais réussi à se faire accepter par une partie du public marseillais. Plus de vingt ans après, l’ancien Olympien est revenu sur cette période particulièrement difficile dans l’émission Riolo Club, animée par Daniel Riolo sur RMC.

Au-delà des critiques sportives, Fiorèse décrit une hostilité permanente qui aurait progressivement affecté son quotidien et ses performances.

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« Quand j’avais le ballon, ils me sifflaient »

L’ancien joueur du PSG se souvient notamment d’une ambiance devenue insupportable au Vélodrome. Chaque prise de balle déclenchait, selon lui, une réaction négative des tribunes.

« Ils me sifflaient tout le temps, à chaque fois que j’avais le ballon. Sur les transversales de Pedretti, le temps de la transversale, il y avait une bronca de sifflets quand je contrôlais. Quand je repassais le ballon, ils chantaient. Quand j’avais le ballon, ils re-sifflaient. »

Une situation qui aurait également eu des conséquences sur le jeu de ses partenaires.

« Apparemment, je faisais perdre les moyens à certains joueurs, donc le club me dit : “Tu ne vas jouer qu’à l’extérieur”. »

Cette dernière affirmation correspond au souvenir de Fiorèse, mais mérite d’être nuancée : les feuilles de match montrent qu’il a également joué au Vélodrome au cours de cette saison.

L’ancien Olympien avait déjà évoqué sur RMC son transfert très compliqué de Paris à Marseille↗, expliquant qu’il s’était retrouvé dans une situation extrêmement difficile dès son arrivée.

« Tous les jours, je prenais des cailloux sur ma voiture »

Mais le témoignage le plus marquant concerne les événements que Fiorèse affirme avoir vécus à la Commanderie.

« On était dans une ambiance hostile. Il y avait un acharnement sur moi tous les jours. Tous les jours, quand j’arrivais à la Commanderie, je prenais des cailloux sur ma voiture. C’était trop compliqué. »

Des accusations particulièrement graves qui illustrent, selon son récit, jusqu’où était allée l’hostilité d’une partie des supporters.

Pourtant, Fiorèse assure que son choix de rejoindre Marseille répondait avant tout à une ambition sportive. En conflit avec Vahid Halilhodzic au PSG, il explique avoir été poussé vers la sortie alors qu’il espérait franchir un palier dans sa carrière.

« Je suis aux portes de l’équipe de France, Vahid m’explique que je dois partir. »

D’autres possibilités existaient, notamment à Sochaux et à Nice, mais le projet sportif marseillais l’avait convaincu.

Son aventure à l’OM s’est finalement limitée à 19 matchs officiels et deux buts, selon les statistiques historiques de Football Club de Marseille↗.

Cette expérience a durablement marqué l’ancien attaquant. En mars 2025, il avait également réagi aux banderoles hostiles visant Adrien Rabiot lors d’un PSG-OM↗, rappelant les conséquences humaines que peuvent avoir ces attaques.

Vingt-deux ans après son arrivée à Marseille, Fabrice Fiorèse décrit toujours son passage à l’OM comme l’une des expériences les plus éprouvantes de sa carrière.