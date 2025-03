PSG – OM : Cet ancien joueur secoué de voir son nom sur une banderole du Parc !

L’ancien joueur du PSG et de l’OM, Fabrice Fiorèse, s’est exprimé sur les insultes et banderoles visant Adrien Rabiot lors de son retour au Parc des Princes avec la Juventus. Invité sur RMC, il a partagé son ressenti en revenant sur sa propre expérience.

L’accueil hostile réservé à Rabiot a fait réagir l’ancien attaquant, qui avait lui-même subi un traitement similaire après son transfert du PSG à l’OM en 2004. Il estime que ces comportements vont trop loin : « Là, il y a quand même le côté psychologique, c’est quand même énorme ce qu’ils ont écrit. Il y a aussi un autre souci, si ça se trouve, c’est seulement trois, quatre ou cinq personnes qui ont écrit ça et il y a ce malheureux effet de groupe qui fait que ça déverse de la haine et plein de choses. »

⚡ Fabrice Fiorèse, qui a joué pour l’OM et le PSG, témoigne après les banderoles contre Rabiot : « Ca me touche énormément pour Adrien Rabiot. Ce qui me rend fou, c’est que 15 ans après, on arrive encore à écrire mon nom sur une banderole ! » pic.twitter.com/9QTy5rwLBx — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 18, 2025

L’ancien attaquant rappelle que, derrière le joueur, il y a un homme et une famille : « Mal le prendre, évidemment, mais je me mets surtout à la place d’Adrien Rabiot. Adrien, il ne faut pas oublier que ça reste un être humain et qu’il a une famille. Là quand même, les gars qui écrivent ça… Dans la vie, on fait tous des choix, on en a tous fait et, bons ou mauvais, c’est l’avenir qui le dit. Mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’il y a un être humain. »

Ce qui me rend fou aujourd’hui, c’est qu’encore 15 ans après, on arrive encore à écrire mon nom sur une grande banderole pareille

Nouvelle banderole du virage Auteuil à destination de Véronique Rabiot : « Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Vero c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ? » #PSGOM @footmercato pic.twitter.com/KlxURUEsik — Josué Cassé (@CasseJosue) March 16, 2025

Fiorèse avoue avoir été marqué par les attaques dont il a fait l’objet, soulignant que les rancœurs des supporters peuvent persister des années après les événements : « Malheureusement, moi ça me touche énormément. Adrien, c’est un gamin et on est toujours pareils, on est des êtres humains. Il ne faut pas oublier une chose, c’est qu’on ne peut pas se permettre d’écrire des choses comme ça. Moi en tout cas, ce qui me rend fou aujourd’hui, c’est qu’encore 15 ans après, on arrive encore à écrire mon nom sur une grande banderole pareille. »

Le traitement réservé à Rabiot illustre une nouvelle fois l’animosité de certains supporters face aux joueurs ayant quitté leur club dans des conditions polémiques. Un phénomène qui, selon Fabrice Fiorèse, ne devrait pas faire oublier l’humanité des joueurs.