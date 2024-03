Ex OM : Fiorèse raconte son départ mouvementé du PSG à Marseille et sort la sulfateuse sur coach Vahid !

Passé par le PSG et l’Olympiquye de Marseille, Fabrice Fiorèse était l’invité de Jérôme Rothen. L’ancien joueur explique pourquoi il n’est plus vraiment dans le monde du football et raconte son départ mouvementé de Paris à l’OM.

Passer par l’OM et le PSG n’est pas impossible mais généralement cela se fait dans des circonstances bien spécifiques, surtout depuis les années 90. Fabrice Fiorèse fait partie de ces joueurs et n’a pas forcément gardé un bon souvenir de ce transfert. Invité sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen, il raconte son départ et accuse coach Vahid de l’avoir poussé dehors.

« Je me suis rendu compte que dans le milieu du football, l’hypocrisie et les faux culs ont malheureusement leur place et moi je n’avais pas la mienne. Quand on dit les choses et on dit la vérité quand on a un coach… (il poursuit en imitant Vahid Halilhodzic) Fiorèse, moi donner revalorisation à toi, toi partir et moi vomir, merde Fiorèse. C’est lui qui est responsable. A un moment donné il a cherché un capitaine, il a commencé par Pedro Pauleta à l’époque mais il a refusé. Après il y a apparemment eu un mec qui s’appelle Fabrice Fiorèse et c’est moi. Et j’ai refusé.Je vais vous dire pourquoi j’ai refusé. En fait, pour être le capitaine du club du Paris Saint-Germain à l’époque de Coach Vahid, eh bah il fallait lui répéter tout ce qu’il se passait dans le vestiaire. Le souci c’est que moi je suis savoyard et je n’ai pas eu l’habitude de répéter. Malheureusement j’ai refusé. Quand j’ai refusé, Coach Vahid n’était pas content. Coach Vahid on ne peut pas lui refuser quelque chose. Et après il s’est passé ce qu’il s’est passé. Moi il m’a dit qu’il fallait que je m’en aille. Après il a appelé mon agent et m’a concrètement fait comprendre que j’allais jouer en CFA. Le seul regret que je peux avoir aujourd’hui, et encore que je peux peut-être avoir parce que je n’en ai pas vraiment, c’est que j’aurais dû faire un bras de fer contre lui. Parce que j’étais persuadé, de toute façon, qu’il n’allait pas finir la saison. Pourquoi Marseille? Pour la faire courte, j’étais en relation avec l’un de mes meilleurs amis qui était Frédéric Déhu comme tout le monde le savait déjà. Lui venait justement de signer à l’OM. On s’appelait quasiment tous les jours. Et quand il y a eu l’histoire avec Vahid, j’avais eu Fred au téléphone. Je lui ai dit que je n’aurais pas dû refuser le capitanat et je lui ai raconté l’histoire. Et puis on en est resté là. Fred a dit à José: ‘Je crois que c’est le bordel à Paris et qu’ils sont en train de pousser Fio vers la sortie’. Voilà comment le début s’est passé. Il n’y a aucune préméditation, il n’y a rien et je n’ai pas pris un euro de plus en partant de Paris à Marseille. J’aurais dû prendre un euro de plus. Je le dis parce que, vu comment ils m’ont accepté et comment ils m’ont intégré… franchement j’aurais dû prendre tout ce que j’aurais dû prendre. A Marseille ils m’ont jeté dans la gueule du loup. (…) Je ne pouvais plus jouer qu’à l’extérieur parce que je destabilisais et parce que même au Vélodrome on me sifflait », a raconté Fabrice Fiorèse dans une longue tirage dans l’émission de Jérôme Rothen.