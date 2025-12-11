Ex OM : “J’étais considéré comme l’enfant du club”

Grand espoir du centre de formation de l’OM, Enzo Sternal n’a finalement pas suivi la trajectoire ascendante entrevue chez d’autres jeunes talents comme Darryl Bakola ou Robinio Vaz. Formé en partie à Marseille et passé par les catégories U17 puis U19, l’attaquant originaire de Nancy avait pourtant réussi à obtenir ses premières minutes en professionnel sous les ordres de Roberto De Zerbi lors de la saison dernière.

Mais le contexte marseillais, la concurrence et le temps de jeu limité ont pesé dans sa réflexion. Faute de perspectives suffisamment claires, Sternal n’a pas prolongé son contrat avec le club phocéen. L’été dernier, il a choisi de s’engager avec Anderlecht, contre une indemnité estimée à 500 000 € pour l’OM. Une transition qui marque un tournant important dans sa jeune carrière.

Enzo Sternal à propos de l’OM

Interrogé par La Dernière Heure, Enzo Sternal est revenu sur son passage sous les couleurs olympiennes. L’attaquant garde un lien fort avec Marseille et ses supporters : « J’ai toujours entretenu une bonne relation avec les supporters de l’OM et ça m’a fait du bien de voir qu’ils n’avaient pas oublié ce que j’avais fait pour leurs couleurs. J’étais considéré comme l’enfant du club, alors que je n’y ai pas suivi toute ma formation. Mon objectif était d’y jouer des minutes avec les professionnels et j’y suis parvenu. »

Des mots qui témoignent d’un attachement sincère, malgré un départ prématuré. Sternal n’a jamais caché son ambition de s’imposer à l’OM, mais les circonstances ne lui ont pas permis d’obtenir la continuité espérée au plus haut niveau.

Une opportunité manquée ?

À la lumière de la saison actuelle, la question d’une opportunité manquée se pose légitimement. Roberto De Zerbi, désormais bien installé à la tête de l’OM, n’hésite pas à offrir du temps de jeu aux jeunes issus du centre de formation. Robinio Vaz, Darryl Bakola ou encore Tadjidine Mmadi sont régulièrement sollicités avec le groupe professionnel.