Ex OM : Joey Barton reste en prison !

Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Joey Barton va rester derrière les barreaux encore plusieurs mois. Selon le Telegraph, l’Anglais s’est vu refuser ce lundi une nouvelle demande de remise en liberté sous caution.

Un procès repoussé à mars 2027

Joey Barton est poursuivi pour des faits présumés de violences graves sur Kevin Lynch, âgé de 51 ans, après une soirée organisée dans un club de golf en mars dernier.

L’ancien joueur de Manchester City et de l’OM plaide non coupable.

Son procès devait initialement se tenir plus tôt, mais il a finalement été repoussé à mars 2027.

Barton devrait passer Noël en détention

Cette nouvelle décision de justice signifie que Joey Barton restera en détention provisoire au moins jusqu’aux fêtes de fin d’année.

S’il demeure incarcéré jusqu’à son procès, l’ancien international anglais pourrait alors avoir passé près d’un an en détention provisoire au moment de comparaître devant la justice.

Passé par l’OM lors de la saison 2012-2013, Barton reste une figure bien connue des supporters marseillais. Il continue, de son côté, de contester les accusations portées à son encontre.