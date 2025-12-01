Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Ex OM : Kamara envoie une frappe MONSTRUEUSE en Premier League ! 💥🔥
OM Actualités

Ex OM : Kamara envoie une frappe MONSTRUEUSE en Premier League ! 💥🔥

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’ancien Marseillais Boubacar Kamara a fait exploser la Premier League ce week-end avec un but incroyable face aux Wolves : une frappe puissante, limpide, qui a enflammé Villa Park et les réseaux sociaux.
La vidéo tourne partout : “La frappe somptueuse de Kamara !”

Devenu cadre d’Aston Villa, le milieu formé à l’OM confirme son immense montée en puissance. Un geste XXL, taillé pour le très haut niveau… et qui fait déjà beaucoup parler en Angleterre comme en France.

