Ex OM : Kamara envoie une frappe MONSTRUEUSE en Premier League ! 💥🔥

L’ancien Marseillais Boubacar Kamara a fait exploser la Premier League ce week-end avec un but incroyable face aux Wolves : une frappe puissante, limpide, qui a enflammé Villa Park et les réseaux sociaux.
La vidéo tourne partout : “La frappe somptueuse de Kamara !”
Devenu cadre d’Aston Villa, le milieu formé à l’OM confirme son immense montée en puissance. Un geste XXL, taillé pour le très haut niveau… et qui fait déjà beaucoup parler en Angleterre comme en France.
LA FRAPPE SOMPTUEUSE DE BOUBACAR KAMARA 💥
L’ancien Marseillais donne l’avantage aux Villans !
La fin de match est à suivre dans le multiplex sur C+ FOOT 🔥📺#AVLWOL | #PremierLeague pic.twitter.com/hgiSYpozgq
— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2025
Afficher les commentaires
0