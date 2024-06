Ex OM – Kings League : L’énorme craquage de Nasri « on se fait bais… » !

Eliminés de la Kings World Cup ce dimanche après le dernier match, l’Equipe de France a perdu son sang froid. Samir Nasri, l’un des acteurs principaux de cette compétition a poussé un énorme coup de gueule !

Gros coup de gueule de Samir Nasri ce dimanche après l’élimination de la Kings World Cup. L’ancien joueur de l’OM a perdu son sang froid sur le stream d’Aminematue, le président de Foot2Rue.

C’est quoi ces règles ? Ils nous prennent pour qui ?

« On peut perdre d’une certaine manière, mais là on se fait bais… par l’arbitrage depuis le début de A à Z. Il ne faut pas abuser non plus. Comment il peut dire sur la faute sur le penalty d’Amara qu’il ne va pas vers le but. Mais je m’en bats les cou… C’est quoi ces règles ? Ils nous prennent pour qui ? Ce sont des fous (…) On va dire la vérité. À la base (ndlr : sur l’affaire d’Adil Rami qui n’a pas été accepté dans l’équipe, car enregistré trop tard), Gérard Piqué a dit que si c’était Franck Ribéry, il pouvait venir même après. On a ramené un autre joueur (Adil Rami), il a refusé. Arrêtez de prendre les gens pour des cons »

« Tout le monde en parle, même les Espagnols qui sont contre nous nous disent « les gars c’est une honte ». Ce qui se passe n’est pas normal, je peux faire quoi de plus ? Je suis allé voir Gerard, je lui ai dit « frérot écoute, fais quelque chose », je ne sais pas ce qu’il va se passer, je vais le revoir après. « Fais quelque chose, ce que vous faites, c’est mauvais pour votre image, vous nous baisez, c’est mauvais pour nous, on le prend mal et ça peut mal se passer. C’est mauvais pour tout le business, vous voulez faire quelque chose en France, bah les frères un moment donné, les Français, on n’est pas des putes. J’ai une fierté et je le dis, je ne suis pas seul, je suis entouré de plein de gens qui veulent faire plein des projets, j’ai besoin de personne et de rien, je veux faire les choses dans la confiance et dans le respect »