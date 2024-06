Ex OM – Kings World Cup : Un match décisif pour Nasri et Foot2Rue !

L’Equipe de France de la Kings World Cup nommée Foot2Rue et représentée par Aminematue et Samir Nasri jouera ce dimanche soir un match décisif pour la suite de la compétition !

Les Français ne veulent pas faire comme les Belges et rentrer chez eux ! L’Equipe de France de la Kings World Cup a remporté son premier match et s’est incliné aux tirs au but lors du deuxième. Une victoire est donc impérative pour le troisième qui se jouera ce dimanche soir à 22h heure française. En cas de défaite, Foot2Rue rentrera en France et ne participera pas aux huitièmes de finale de la compétition. Ce serait un énorme coup dur pour les Français qui ont beaucoup donné pour aller le plus loin possible dans cette nouvelle aventure.

🇫🇷 Dimanche, c’est la mort, on y va pour 𝐌𝐎𝐔𝐑𝐈𝐑. Il va falloir 𝐓𝐎𝐔𝐓 𝐀𝐑𝐑𝐀𝐂𝐇𝐄𝐑. Je veux qu’on aille au 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐔𝐑 devant les 60 000 spectateurs ! 🔥#Foot2Rue #KingsWorldCup pic.twitter.com/2K3KY157Cu — Foot2Rue Ultras 🇫🇷 (@Foot2RueUltras) June 1, 2024

J’ai la haine, c’est mort j’pense… — Nasri

Le streamer Aminematue a été choisi pour représenter la France à la Kings World Cup, la compétition de football en 7vs7 organisée par Gérard Piqué. En capitaine et ancien joueur professionnel, l’influenceur a choisi Samir Nasri qui a ramené un autre joueur de la génération 87 : Jérémy Menez.

Le premier match a eu lieu lundi soir à 22h heure française en direct du Mexique face à une équipe espagnole. Dans une rencontre folle, l’équipe française nommée Foot2Rue en hommage au dessin animé qui a bercé l’enfance des jeunes nés dans les années 90, a remporté son match aux tirs au but !

Seulement, un gros coup dur est tombé pour Samir Nasri ! L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est blessé lors de la rencontre, en deuxième mi-temps et craint de ne pas pouvoir continuer la compétition. « Mon genou s’est bloqué et ça a tiré sur ma cuisse, j’ai la haine. Si c’est mort pour la suite de la compétition ? Ouais j’pense« , a-t-il déclaré sur le stream d’Amine après le match.