Ex OM : Rabiot pousse un énorme coup de gueule après la débâcle des Bleus

L’ancien milieu de terrain de l’OM, Adrien Rabiot, n’a pas mâché ses mots après la défaite spectaculaire de l’équipe de France face à l’Angleterre (6-4), samedi, lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026. Désormais joueur de l’AC Milan, l’international français a dénoncé l’attitude de certains de ses coéquipiers.

Visiblement très remonté après la rencontre, Rabiot a regretté le visage affiché par les Bleus en première période.

« On est entrés de manière assez honteuse dans cette première mi-temps. J’ai vu des comportements de certains joueurs que je n’avais jamais vus jusqu’ici. C’est un peu décevant, car c’était le dernier match pour bien figurer dans cette compétition. »

L’ancien Olympien a également rappelé que, malgré l’élimination face à l’Espagne en demi-finale, l’équipe de France avait le devoir de terminer la compétition avec davantage de caractère.

« Il y a beaucoup de déception après le match perdu contre l’Espagne, mais il y avait un travail à faire jusqu’au bout et on ne peut pas se contenter de bâcler les choses comme ça. »

Au retour des vestiaires, les Bleus ont montré un tout autre visage.

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« On s’est parlé à la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait un peu d’orgueil. Ça a été nettement mieux en seconde période, car sur la première, certains comportements étaient inadmissibles. »

Deschamps protège son groupe

Interrogé sur les déclarations de Rabiot, Didier Deschamps a préféré assumer la responsabilité de cette lourde défaite.

« C’est moi qui me suis trompé. J’aurais dû faire des choix dès le début du match. »

Le sélectionneur, qui disputait son dernier match à la tête des Bleus, a reconnu qu’il « aurait pu faire huit changements à la mi-temps », tout en refusant de désigner publiquement les joueurs visés par les critiques de l’ancien Marseillais.