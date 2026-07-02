Ex OM : La Belgique a eu chaud… Rudi Garcia retrouve son manque d’humilité…

Ancien entraîneur de l’OM, Rudi Garcia n’a pas caché sa satisfaction après la qualification spectaculaire de la Belgique face au Sénégal (3-2 après prolongation). Malgré un scénario longtemps défavorable, le sélectionneur des Diables Rouges a également livré une analyse très tranchée de la prestation des Lions de la Téranga.

Rudi Garcia salue le caractère de la Belgique

Menée 2-0 avant de renverser totalement la rencontre pour s’imposer 3-2 après prolongation grâce à un penalty inscrit en fin de match, la Belgique a arraché sa qualification au terme d’un duel particulièrement animé face au Sénégal. Une rencontre durant laquelle les joueurs de Rudi Garcia ont longtemps été en difficulté avant de trouver les ressources nécessaires pour inverser la tendance.

Au micro de la RTBF, l’ancien entraîneur de l’OM a d’abord insisté sur la force mentale de son groupe et sur l’apport de son banc de touche. « Dans le foot, tout est toujours possible tant qu’on y croit. La force de ce groupe, c’est aussi ceux qui sortent du banc. On ne peut pas faire les résultats à onze. On a bien corrigé le tir à partir du milieu de la seconde période. On perdait trop de ballons, on a corrigé ça et ça a été mieux même si on a pris un deuxième but. »

Le technicien français a également estimé que son équipe avait su modifier son approche tactique après une première heure compliquée, ce qui lui a permis de reprendre progressivement le contrôle de la rencontre malgré un retard de deux buts.

L’ancien coach de l’OM critique la gestion du Sénégal

Au-delà de la qualification de la Belgique, ce sont surtout les propos de Rudi Garcia concernant son adversaire qui retiennent l’attention. L’ancien entraîneur marseillais a estimé que le Sénégal avait commis une erreur en choisissant de défendre son avantage plutôt que de continuer à jouer.

« On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu’à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l’ont pris à 1-2, le match a changé d’âme. On a été capables d’égaliser par Youri Tielemans. Je suis content pour Romelu Lukaku, qui nous a remis sur les rails. C’était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi-justifié. Si on a fait cette fin de match, c’est aussi parce qu’on a fait ce début. Il n’y a rien à jeter ce soir (mercredi). »

Ces déclarations, formulées après une rencontre où la Belgique a dû attendre les derniers instants pour revenir puis s’imposer, illustrent la lecture tactique revendiquée par Rudi Garcia. Elles ne manqueront pas d’alimenter les réactions, alors que les Diables Rouges ont obtenu leur qualification au terme d’un match extrêmement disputé face à une sélection sénégalaise qui a longtemps semblé tenir son exploit. D’autant que Rudi Garcia avait essuyé des critiques quand il était l’entraineur de l’OM justement pour sa frilosité quand son équipe menait au score…