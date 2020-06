Ex OM : La boulette de Clinton Njie !

Souvent charrié par les supporters de l’Olympique de Marseille pour son manque d’intelligence sur les pelouses, Clinton Njie s’est une nouvelle fois illustré… Mais dans les médias ! L’international camerounais s’est trompé de clubs dans lequel il évolue.

Interrogé par la radio camerounaise Radio Sport Info, Clinton Njie s’est exprimé sur son avenir. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui évolue maintenant en Russie a vraisemblablement du mal à s’adapter à son nouveau club.

je suis bien au CSKA — NJIE

En effet, au micro de la radio, l’attaquant a expliqué qu’il avait reçu des propositions pour le mercato d’été mais qu’il se sentait bien au CSKA… Sauf que Clinton Njie joue au Dynamo Moscou ! Une boulette qui, on l’espère pour lui, ne sera pas mal pris par les supporters !

« J’ai un contrat qui s’étale sur 3 ans. Après nous sommes dans le foot où ça peut aller très vite. C’est vrai que j’ai reçu des propositions venant de partout et même d’Angleterre. Cependant, je suis bien au CSKA et je suis concentré pour finir ma saison. J’espère que je pourrai donner un peu plus encore dans le football ici »

Clinton Njie – Source : Radio Sport Info