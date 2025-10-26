Ex OM : La drôle de confession de Thauvin !

Tireur attitré des penaltys au RC Lens, Florian Thauvin a surpris tout le monde samedi soir à Bollaert lors du choc face à l’Olympique de Marseille. Alors que les Sang et Or ont obtenu un penalty pour une faute de Benjamin Pavard sur Odsonne Édouard, l’ancien Marseillais a choisi de laisser le ballon à son coéquipier. Une décision inattendue, d’autant que Thauvin restait sur un échec dans cet exercice une semaine plus tôt contre le Paris FC.

Au micro de Téléfoot, le champion du monde 2018 a expliqué les raisons de ce choix inhabituel, assumant un certain malaise à l’idée d’inscrire un but face à son ancien club. « Je n’avais pas forcément envie de tirer le penalty face à l’OM », a confié l’attaquant lensois, très lucide et sincère dans son analyse.

« Je n’avais pas forcément envie de tirer le penalty face à l’OM. » Florian Thauvin revient sur son choix de laisser le penalty à Odsonne Édouard face à son ancien club, l’Olympique de Marseille. @YassinNfaoui pic.twitter.com/TDzmhDuzjg — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 26, 2025

« Je n’avais pas envie de tirer contre l’OM »

Interrogé plus longuement, Florian Thauvin a détaillé les motivations derrière cette décision. « Pourquoi ce choix ? Il y a plusieurs choses. D’abord, Odsonne m’a demandé. C’est important que les coéquipiers autour de moi se sentent bien, qu’ils soient en confiance. Et il y a le fait que ce soit contre l’OM aussi. Je n’avais pas forcément envie de le tirer… Donc voilà, ce sont ces petites choses qui ont fait que j’ai laissé le penalty à Odsonne », a expliqué l’ancien ailier marseillais.

Cette déclaration traduit un mélange de respect et d’émotion pour un club qui a marqué la carrière du joueur. Formé à Bastia puis révélé à Marseille, Thauvin a toujours entretenu un lien fort avec le Vélodrome et les supporters olympiens. Son refus de tirer illustre cette fidélité de cœur, malgré son engagement actuel avec Lens, où il réalise un excellent début de saison.

Finalement, Odsonne Édouard a transformé la sanction avec une panenka pleine de sang-froid face à Geronimo Rulli, évitant toute polémique. Un soulagement pour Florian Thauvin, qui a préféré l’élégance du geste au risque de raviver des émotions trop fortes contre l’Olympique de Marseille.