Ex OM : La grosse mise au point de Samir Nasri !

L’actualité de l’Olympique de Marseille dépasse parfois le terrain. Ancien milieu de l’OM et aujourd’hui consultant pour Canal+, Samir Nasri a tenu à clarifier une ancienne rumeur. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’ex-international français est revenu sur les bruits qui l’annonçaient du côté du Stade Rennais, en tant qu’adjoint de Jorge Sampaoli à la fin de l’année 2024. Le joueur formé à Marseille a opposé un démenti clair, tout en révélant avoir eu des échanges avec Bruno Genesio, alors entraîneur du club breton.

En novembre 2024, l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc rennais avait provoqué un flot de spéculations. Parmi elles, la possibilité de voir Samir Nasri rejoindre son ancien coach, avec qui il avait collaboré à Séville en 2016-2017. Interrogé par Ouest-France, l’ancien milieu offensif a tenu à mettre un terme définitif à cette histoire : « Non, ça n’a jamais été vrai que je rejoigne le staff de Sampaoli ». En une phrase, Nasri a balayé une hypothèse qui avait largement circulé dans la presse spécialisée comme auprès des supporters.

Un démenti clair sur l’épisode Sampaoli



Si le rapprochement avec Sampaoli n’a jamais été d’actualité, Nasri a en revanche confirmé un autre contact. L’ancien joueur de l’OM a admis avoir eu des échanges avec Bruno Genesio, alors encore en poste au Stade Rennais avant l’arrivée du technicien argentin. « En revanche, avec Bruno Genesio, il y a eu des contacts… », a-t-il reconnu, sans donner plus de détails sur la nature de ces discussions.

Cette révélation ajoute un nouvel éclairage sur la réflexion personnelle de l’ancien Marseillais concernant son avenir dans le métier d’entraîneur. Nasri a cependant précisé que ce projet était repoussé. Sa priorité, pour l’instant, reste sa vie personnelle et sa carrière médiatique.

Un passé commun avec Sampaoli

La rumeur trouvait pourtant une certaine cohérence dans l’histoire commune entre Nasri et Sampaoli. Lors de la saison 2016-2017, les deux hommes avaient travaillé ensemble au Séville FC. Sous les ordres de l’entraîneur argentin, Nasri avait disputé 30 rencontres et inscrit 3 buts. Une expérience marquante, mais qui ne s’est pas prolongée à Rennes malgré les spéculations.