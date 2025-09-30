Ex OM : La grosse perf de Simon Ngapandouetnbu !

Le gardien camerounais passé par l’OM a réalisé une très grosse prestation ce week-end, lors de la victoire du MHSC sur la pelouse de Laval 1-0. Face à une équipe lavalloise qui a beaucoup poussé, Ngapandouetnbu a sorti plusieurs arrêts importants. Calme et concentré tout au long du match, ses réflexes ont été décisifs, notamment juste après la pause et en fin de rencontre, quand les locaux ont tenté d’égaliser.

Simon est encore jeune, mais il montre déjà un vrai talent. Cette performance prouve qu’il peut être un joueur clé pour Montpellier cette saison. Il donne de la confiance à toute l’équipe grâce à sa solidité dans les cages.

🔥 𝐐𝐔𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 de Simon Ngapandouetnbu 🇨🇲👏 ⛔️ 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧 𝐒𝐡𝐞𝐞𝐭 🧤

7⃣ Arrêts 🆚 Stade Lavallois 👉 𝗦𝗟 𝟬-𝟭 𝗠𝗛𝗦𝗖 pic.twitter.com/kYaARcYFWS — MHSC (@MontpellierHSC) September 29, 2025

Grâce à son match, Montpellier repart avec trois points précieux et grimpe à la 7ème place du championnat. Simon Ngapandouetnbu commence à s’imposer comme un pilier important du club.