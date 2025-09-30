Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Ex OM : La grosse perf de Simon Ngapandouetnbu !
OM Actualités

Ex OM : La grosse perf de Simon Ngapandouetnbu !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
01 Simon NGAPANDOUENTNBU (om) during the Ligue 1 Uber Eats match between Brest and Marseille at Stade Francis Le Ble on August 14, 2022 in Brest, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon sport

Le gardien camerounais passé par l’OM a réalisé une très grosse prestation ce week-end, lors de la victoire du MHSC sur la pelouse de Laval 1-0. Face à une équipe lavalloise qui a beaucoup poussé, Ngapandouetnbu a sorti plusieurs arrêts importants. Calme et concentré tout au long du match, ses réflexes ont été décisifs, notamment juste après la pause et en fin de rencontre, quand les locaux ont tenté d’égaliser.

 

Simon est encore jeune, mais il montre déjà un vrai talent. Cette performance prouve qu’il peut être un joueur clé pour Montpellier cette saison. Il donne de la confiance à toute l’équipe grâce à sa solidité dans les cages.

 

 

Grâce à son match, Montpellier repart avec trois points précieux et grimpe à la 7ème place du championnat. Simon Ngapandouetnbu commence à s’imposer comme un pilier important du club.

