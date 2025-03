Ex OM : La grosse provocation de Barton devant le bus du PSG !

À quelques heures du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG, ce mardi à Anfield (21h), Joey Barton a une nouvelle fois fait parler de lui. L’ancien milieu de terrain de l’OM a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il adresse un doigt d’honneur au bus du Paris Saint-Germain.

Présent sur les bords de la Mersey, l’Anglais de 42 ans s’est filmé vêtu d’un manteau noir, de lunettes rondes et d’une écharpe bleu-blanc-rouge. Après quelques pas dans la rue et un geste pour se recoiffer, il s’est retourné pour faire un doigt d’honneur en direction du car vide du PSG. Il a accompagné sa publication du message « Allez l’OM » suivi d’un cœur bleu ciel, en référence à son ancien club, qui affrontera Paris dimanche (20h45) en Ligue 1.

Un soutien indéfectible à l’OM

Depuis la fin de sa carrière en 2017, Joey Barton continue de suivre de près l’actualité du club phocéen. Passé par l’OM lors de la saison 2012-2013, il ne manque jamais une occasion d’afficher son attachement aux Marseillais et de tacler le PSG. Formé à Manchester City et passé par Newcastle, QPR et Burnley, il est resté un personnage clivant du football anglais.

Joey Barton est également connu pour ses dérapages sur les réseaux sociaux et ses nombreux problèmes judiciaires. L’été dernier, il a comparu devant la justice pour des propos misogynes à l’encontre d’Eniola Aluko, ancienne joueuse devenue consultante. « Comment est-ce possible qu’elle commente le football masculin ? Elle n’est même pas capable de faire une passe correctement (…) Elle a assassiné les oreilles de milliers de fans, si ce n’est de millions, ces dernières années. » avait-il écrit, provoquant une vague de réactions indignées.

Par ailleurs, selon la BBC, il est poursuivi pour violences conjugales après avoir agressé sa femme Georgia Barton à leur domicile en juin 2021 alors qu’il était en état d’ivresse. Après une altercation avec son beau-père et son beau-frère, il aurait jeté sa compagne au sol et lui aurait asséné plusieurs coups de pied, dont un à la tête. Cette dernière a alerté la police, affirmant avoir été violentée. Joey Barton conteste ces accusations.

Une provocation de plus

Avec ce geste envers le PSG, Joey Barton reste fidèle à son image de provocateur. Loin des terrains, il continue d’animer l’actualité avec ses prises de position tranchées et ses polémiques. Son clin d’œil à l’OM avant le choc de Ligue 1 face aux Parisiens dimanche ne passera pas inaperçu du côté de Marseille.