Ex OM : La presse italienne s’enflamme Rabiot !

Après un mois d’absence, Adrien Rabiot a fait un retour remarqué avec le Milan, et les médias italiens n’ont pas tardé à saluer l’influence retrouvée de l’ancien milieu de l’OM, transféré l’été dernier. Son impact lors du derby a particulièrement retenu l’attention, confirmant combien le champion du monde français apporte équilibre, volume et personnalité au milieu lombard.

Dans ses colonnes, La Gazzetta dello Sport est emballée. Le quotidien rose a décerné un 7,5 à Rabiot, le complimentant pour sa capacité à transformer le jeu milanais : “Quand il est là, on le sent (…) Un transfert déterminant”. Depuis son arrivée en provenance de Marseille, Rabiot a rapidement trouvé sa place dans l’effectif, mais ce retour après blessure semble marquer un tournant. Sa présence physique et sa lecture du jeu se sont immédiatement ressenties dans l’entrejeu.

Le retour de Rabiot change tout pour le Milan

Même son de cloche du côté du Corriere della Sera, qui lui attribue un 7 et insiste sur sa dimension stratégique : “Physique, expérience (…) Avec lui, c’est une autre histoire”. Le quotidien souligne combien l’équipe paraît plus structurée et rassurée lorsque Rabiot évolue dans le cœur du jeu. Son activité défensive, sa capacité à résister au pressing et sa justesse technique ont permis au Milan de maîtriser davantage le tempo du derby.

De son côté, La Repubblica évoque presque un manque criant durant son absence, attribuant un 7 au Français : “Mais à quel point a-t-il manqué ? Il fait beaucoup de choses, et toutes sont réussies”. Une formule qui résume bien l’état d’esprit général en Italie : Rabiot apporte une polyvalence rare, capable d’influencer toutes les phases du jeu.

Pour l’OM, ce nouvel éclairage sur son ancien milieu peut laisser un goût mitigé : d’un côté, le transfert a été une bonne opération financière ; de l’autre, voir Rabiot briller au plus haut niveau rappelle la qualité de joueur qu’il représentait. En tout cas, en Italie, son retour confirme une chose : Rabiot est devenu une pièce maîtresse du milieu milanais, et la presse n’a pas fini de lui tresser des louanges.