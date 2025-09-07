Ex OM : La réponse de Didier Deschamps au PSG !

Les blessures de Ousmane Dembélé et Désiré Doué lors du match amical de l’équipe de France contre l’Ukraine continuent de faire des vagues. Le Paris Saint-Germain a exprimé sa colère à travers un communiqué officiel, dénonçant un manque de coordination médico-sportive entre clubs et sélection. Le club parisien déplore la perte de deux titulaires importants pour une durée estimée entre quatre et six semaines. Une situation qui fragilise l’effectif à quelques jours du premier Classique face à l’OM, programmé le 21 septembre au Vélodrome.

Face à cette attaque, Didier Deschamps n’a pas tardé à répliquer. Invité de l’émission Téléfoot, le sélectionneur a tenu à défendre la réputation de son staff médical.

Deschamps défend le staff médical des Bleus

A lire aussi : OM : Encore des départs ? Quel système pour De Zerbi ? Pas plus de mercato que les autres ?

Le champion du monde 1998 a été ferme : « On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme ». Pour lui, le risque zéro n’existe pas dans le football, même avec des protocoles strictement respectés. Deschamps a également souligné que certains clubs communiquaient plus clairement que d’autres sur l’état physique de leurs joueurs, ce qui complique la gestion en sélection.

Concernant Dembélé, le sélectionneur a précisé : « Si vous laissez des joueurs sur le banc, vous ne prenez pas de risques. Mais à partir du moment où ils sont sur le terrain, le risque zéro n’existe pas ». Une manière de rappeler que les décisions sont prises en temps réel, en fonction du ressenti du joueur et de l’avis médical.

Même logique pour Désiré Doué, remplacé dès la première mi-temps face à l’Ukraine. « Si au bout de vingt minutes, il me dit j’ai quelque chose, je le change », a expliqué Deschamps, insistant sur le dialogue constant entre staff et joueurs.

Une passe d’armes à quelques jours du Classique OM – PSG

Cette polémique survient au plus mauvais moment pour le PSG. Privé de deux de ses cadres, le club de la capitale devra se présenter amoindri au Vélodrome pour le choc contre l’OM. Une situation qui accentue les tensions avec la Fédération, alors que le débat sur la gestion des internationaux reste plus brûlant que jamais.