Ex OM: L’ancien joueur et entraîneur marseillais Henri Stambouli est décédé

Le football français est en deuil. L’ancien gardien de but puis entraîneur et directeur du centre de formation de l’ OM est décédé ce matin à l’âge de 62 ans. Passé par l’entre 1979 et 1986 et Marseille de 1986 à 1989 durant sa carrière de joueur, il était resté attaché au club olympien puisqu’il avait entraîné l’équipe réserve entre 1989 et 1992 puis entre 1995 et 1997 (adjoint de Raymond Goethals en 1993 lors de la victoire en Ligue des Champions).