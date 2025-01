Ex OM : L’annonce choc à venir de Didier Deschamps !

Ancien joueur et entraineur de l’OM, Didier Deschamps est le sélectionneur de l’Equipe de France de football depuis 14 ans. Ce dernier devrait arrêter l’année prochaine !

Didier Deschamps, nommé sélectionneur de l’équipe de France en 2012, a décidé de mettre un terme à son aventure avec les Bleus après la Coupe du Monde 2026, à condition que la France se qualifie. Cette annonce, qui sera officialisée ce mercredi sur TF1, marquera la fin d’un règne de quatorze ans, un mandat historique qui le place comme le sélectionneur le plus long à la tête des Bleus, avec 165 matchs, 105 victoires, et un palmarès marqué par une victoire en Coupe du Monde en 2018 et une Ligue des Nations en 2021. En effet, selon l’Equipe « il l’annoncera ce mercredi, au JT de 13 heures de TF1, lors d’un entretien croisé avec Brigitte Macron dans le cadre de l’opération pièces jaunes. »

Deschamps va dire stop en 2026 !

Cependant, la fin de son mandat a été entachée de controverses, notamment après l’Euro 2024 raté et des décisions sur le brassard de capitaine, où Kylian Mbappé a été préféré à Antoine Griezmann. Deschamps a aussi été confronté à une gestion difficile de son groupe, notamment avec l’absence de Mbappé et des résultats sportifs décevants. Malgré les polémiques et un climat tendu, il a réussi à qualifier la France pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Le sélectionneur pourra désormais aborder les dernières étapes de son mandat sans l’incertitude concernant son avenir.