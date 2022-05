Ex OM : Larguet rebondit en Arabie Saoudite

L’ancien directeur du centre de formation, Nasser Larguet avait quitté l’OM en avril dernier, pour raisons personnelles. Ce dernier vient de retrouver un poste de directeur technique de la Fédération saoudienne…

Larguet nouveau directeur technique de la Fédération saoudienne

« La Fédération saoudienne de football a nommé le Français Nasser Larguet au poste de directeur technique de la Fédération saoudienne pour succéder au Roumain Iwan Luescu, Larguet, 63 ans, d’origine marocaine, possède une grande expérience dans l’encadrement d’équipes nationales et l’élaboration de plans stratégiques pour leur développement, ayant précédemment occupé le poste de directeur technique de la Fédération marocaine de football, durant la période 2014-2019. Nasser Larguet a travaillé au cours de sa carrière d’entraîneur dans plusieurs académies de clubs français de 1989 à 2007, notamment Cannes, Rouen, SM Caen, Le Havre et le RC Strasbourg. Il a été membre de la Commission technique et de développement de la Confédération africaine de Football (CAF) depuis juillet 2014. Il devrait entreprendre un certain nombre de tâches, notamment l’élaboration de plans stratégiques pour les équipes nationales sunnites, le développement et la qualification des entraîneurs nationaux, la supervision des centres de formation régionaux pour contribuer à la découverte des talents du football et l’activation de partenariats internationaux pour servir le développement du football dans le Royaume. » Fédération Saoudienne (17/05/2022)

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعيّن الفرنسي ناصر لاركيت مديرًا فنيًا للاتحاد السعودي.

🔗- https://t.co/MzBKy30TgO pic.twitter.com/RVo5EFKSDU — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 17, 2022

Nasser Larguet avait démissionné de son poste à l’OM le 25 avril dernier. Voici le Communiqué que l’Olympique de Marseille avait publié ce jour-là : « Le directeur du Centre de Formation, Nasser Larguet, a annoncé à ses équipes ce matin qu’il démissionnait de ses fonctions et quitterait le club dès la semaine prochaine pour « raisons personnelles ». L’Olympique de Marseille respecte cette décision et tient à remercier Nasser pour sa contribution durant près de trois années auprès des jeunes du Centre de Formation, mais aussi de l’équipe professionnelle. Le club lui souhaite le meilleur pour ses prochains projets professionnels. Le club travaille aux prochaines étapes qui permettront d’appréhender au mieux le futur de la formation. »