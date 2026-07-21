Ex OM : L’arrivée de Greenwood pousse Under vers la sortie !

Sur les réseaux sociaux, le compte supporter @kobi_OM a relancé un débat qui ne manque jamais de faire réagir la twittosphère marseillaise : celui d’un retour possible de Cengiz Ünder à l’OM. Le compte affirme que l’ailier turc aurait été écarté par Fenerbahçe de la liste pour la phase de Ligue des champions, contrairement à Mason Greenwood, tout juste arrivé en provenance de l’OM et bien intégré, lui, dans cette liste. Une situation qui interroge directement les supporters marseillais sur l’intérêt d’un retour à moindre coût de l’ancien numéro 17 phocéen.

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Ce que disent réellement les listes officielles

Sur le plan contractuel, Cengiz Ünder reste engagé avec Fenerbahçe jusqu’en juin 2027, après avoir quitté l’OM en 2023. Sa dernière saison a été marquée par un prêt à Beşiktaş, où il a disputé une trentaine de matchs toutes compétitions confondues pour cinq buts inscrits, avant un passage éclair aux États-Unis du côté du Los Angeles FC. Un profil expérimenté, encore performant statistiquement, mais dont l’avenir stambouliote reste à préciser à l’approche de la nouvelle saison. Le contraste est d’autant plus frappant que Mason Greenwood a rejoint Fenerbahçe cet été contre environ 39 M€, une opération synonyme de plus-value pour l’OM d’environ 13 M€ par rapport à son investissement initial. L’attaquant anglais, qui disposait pourtant d’autres portes de sortie en Europe avant de s’engager en Turquie, semble d’emblée s’imposer comme une priorité dans les plans du club stambouliote pour la campagne européenne à venir, reléguant de fait des joueurs plus anciens comme Ünder à l’arrière-plan.

🇹🇷🔵Cengiz #Under retiré de la liste de la ligue des champions par #Fenerbahçe. l’OM pour vous devrait se mettre sur l’international Turc ? Pour ou contre un retour de Under a moindre coût..#TeamOM @srichard @OM_Officiel https://t.co/F8sX942kFh pic.twitter.com/lcKC1utztO — 💙𝓚𝓞𝓑𝓘 ①③🤍⭐ (@kobi_OM) July 21, 2026

Le débat reste ouvert chez les supporters

Reste que la question posée par le compte @kobi_OM traduit un sentiment partagé chez une partie du kop marseillais : la nostalgie d’un joueur qui avait marqué de son empreinte offensive le passage de Jorge Sampaoli sur le banc olympien, entre percussions balle au pied et buts décisifs. Un retour à moindre coût séduirait-il la direction sportive de Grégory Lorenzi, dans un contexte où l’OM doit justement composer avec des ressources financières limitées ? Ou l’histoire entre Ünder et l’OM appartient-elle définitivement au passé, à l’image de nombreux retours d’anciens qui, une fois tentés, n’ont pas toujours été couronnés de succès ? Le débat, en tout cas, ne manque pas de faire réagir la twittosphère phocéenne.

Un retour à moindre coût pourrait convaincre Grégory Lorenzi, dans un contexte où l’OM doit justement composer avec des ressources financières limitées ? L’idée a de quoi séduire sur le papier, tant le profil d’Ünder correspondrait à la logique de dénicher des joueurs à prix contenu plutôt que de multiplier les paris coûteux. Mais l’histoire du mercato marseillais regorge aussi d’exemples de retours d’anciens qui n’ont pas retrouvé la flamme d’antan, une fois le charme de la nouveauté envolé. Entre coup de cœur nostalgique et pari sportif risqué, l’Olympique de Marseille devra trancher, s’il venait un jour à sérieusement se positionner sur ce dossier : miser sur un supplément d’âme ou se concentrer sur d’autres priorités du marché des transferts, plus en phase avec le projet à long terme du club ?

Paul Laffisse