Ex OM : Laurent Bonnart raconte sa surprenante reconversion…

Présent sur le plateau Débat Foot Marseille du média FCMarseille, Laurent Bonnart, ex-défenseur olympien, a révélé être devenu pompier volontaire il y a trois ans, un engagement qui lui permet de retrouver les valeurs de solidarité et de cohésion qu’il appréciait dans le football.

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2007 et 2010, Laurent Bonnart mène aujourd’hui une vie bien différente des terrains de football. Invité à se confier sur son après-carrière, l’ancien latéral droit a révélé s’être engagé comme pompier volontaire depuis maintenant trois ans.

Une décision qui n’a rien d’un hasard pour l’ancien Olympien. Bonnart explique avoir ressenti le besoin de se rendre utile au quotidien et de consacrer son temps à une mission. « Ça correspond un peu à mes valeurs, de me rendre utile », a-t-il expliqué.

🎙️ Laurent Bonnart est devenu pompier volontaire. Extrait de l’émission du 1/06/2026 sur @FCMarseille. pic.twitter.com/EKBHO8RSRx — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 1, 2026

L’ancien défenseur a également raconté comment il avait découvert cet univers et ce qui l’avait poussé à franchir le pas. Très vite, il a retrouvé des sensations qui lui rappelaient sa carrière sportive, notamment à travers l’esprit collectif qui règne au sein des équipes de secours.

Une cohésion qui lui rappelle le football

Pour Laurent Bonnart, la vie de pompier volontaire présente de nombreuses similitudes avec celle d’un sportif de haut niveau. L’ancien Marseillais a notamment insisté sur l’importance du collectif et de la solidarité entre les membres de la caserne. « J’ai découvert cette équipe parce que c’est vraiment une équipe, de la cohésion. C’est vraiment quelque chose d’à part. »

Mais au-delà de cet aspect, l’ex-joueur de l’OM explique avoir trouvé dans cette activité une dimension humaine encore plus forte. Contrairement au football, où la compétition reste au centre de l’activité, son rôle de pompier l’amène désormais à intervenir directement auprès de personnes confrontées à des situations difficiles. « On est vraiment sur l’intimité des gens. On rentre parfois dans leur douleur et ça correspond à ce que moi, je veux faire. »

Une reconversion loin des projecteurs, mais qui semble pleinement épanouir celui qui a porté le maillot de l’Olympique de Marseille pendant trois saisons. Une nouvelle vie placée sous le signe de l’engagement, de l’entraide et du service aux autres.