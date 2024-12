Ex OM : Le bel hommage à Bielsa « Il pue le foot, il connaît le foot, il vit pour le foot, il donne sa vie pour le foot »

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa marque les joueurs qui ont la possibilité de jouer sous ses ordres. Ça n’aura pas échappé à Fares Bahlouli.

Dans un entretien accordé à So Foot, Fares Bahlouli est revenu sur plusieurs moments de sa carrière. Il s’est notamment exprimé sur les moments qu’il a vécu aux côtés de Marcelo Bielsa, un entraîneur qui l’a particulièrement marqué lorsqu’il était au LOSC.

« C’est le meilleur entraîneur qui puisse exister. 𝗟𝗲 𝗺𝗲𝗰 𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶̂𝘁 𝗺𝗶𝗲𝘂𝘅 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗼𝗶-𝗺𝗲̂𝗺𝗲 ! 𝗜𝗹 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲 𝟮𝟬 𝗮̀ 𝟯𝟬 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗿, 𝗶𝗹 𝗻𝗲 𝘀’𝗮𝗿𝗿𝗲̂𝘁𝗲 𝗽𝗮𝘀 ! Une fois, je joue 35 minutes dans un match de Ligue 1. Il me dit que je vais aller jouer avec la réserve : « 𝐽𝑒 𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑢 𝑣𝑎𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑟, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑗𝑒 𝑣𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑒𝑠 12 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒̀𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑢𝑠 ! ». Il me met le GPS. Je suis ailier droit. Il vient et se met de mon côté. Il est en transe ! Tout le match derrière en train de me faire courir. Je fais 12,7 km. Je n’ai jamais autant couru de ma vie. J’ai des problèmes personnels, il les prend à cœur, il est là pour moi. Non, vraiment… Un coup de cœur footballistiquement et humainement parlant. Il pue le foot, il connaît le foot, il vit pour le foot, il donne sa vie pour le foot »

Mandanda m’avait dit « frérot, je peux mourir pour lui là. »

Un autre entraîneur marquant de sa carrière fut Marcelo Bielsa. Seulement, tous les joueurs n’ont pas le même ressenti avec El Loco. Pour Rod Fanni, c’était clairement l’enfer comme il nous l’expliquait sur ce même canapé il y a quelques semaines. Pour Payet, la vérité était tout autre. Bien qu’il reconnaisse la difficulté du travail de la semaine, il se remémore aussi les discours et la capacité du coach argentin à tirer le meilleur de son groupe.

« Bielsa avait des discours même après des matchs où on était frustrés, après des entraînements difficiles. Un jour on se regardait avec Steve après un match. Mandanda m’avait dit « frérot, je peux mourir pour lui là. » C’était à Reims. La journée d’avant on passe premiers pour la première fois. Son discours commence par « maintenant on est premiers. On fait quoi? Tout le monde se dit qu’on est la meilleure équipe, qu’on joue le mieux… » Il a sorti ensuite une phrase qui m’a toujours marqué : « l’homme caresse le cheval pour le monter. Quand t’as compris ça… 5-1 on leur a mis. (5-0 en réalité, ndlr) et en première mi-temps c’était déjà réglé. »