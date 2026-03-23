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Ex OM : Le but de Robinio Vaz qui débloque son compteur !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Deux mois après son transfert, Robinio Vaz a inscrit son premier but avec l’AS Rome. L’ancien attaquant de l’OM a offert un succès précieux face à Lecce (1-0) en Serie A, relançant sa dynamique en Italie.

 

Un premier but libérateur pour Robinio Vaz

 

 

Arrivé cet hiver en provenance de l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz a enfin ouvert son compteur sous les couleurs de l’AS Rome. Ce dimanche, l’attaquant français a inscrit l’unique but de la rencontre face à l’Lecce (1-0), lors de la 57e minute.

Sur un centre en cloche d’Hermoso, Robinio Vaz a parfaitement ajusté une tête piquée au ras du second poteau. Un geste précis qui permet à la Roma de sécuriser trois points essentiels dans cette phase décisive de la saison en Serie A.

Transféré pour 22 millions d’euros, plus 3 millions de bonus et 10 % sur une future revente, l’ancien joueur de l’OM restait jusqu’ici en quête d’efficacité. Ce premier but vient récompenser une adaptation progressive au football italien.

 

La Roma reste au contact dans la course à l’Europe

 

Grâce à ce succès, l’AS Rome consolide sa sixième place au classement. Le club romain affiche désormais le même nombre de points que la Juventus (5e) et revient à seulement trois unités de Côme (4e).

Dans une lutte serrée pour les places européennes, chaque victoire pèse lourd. Le but de Robinio Vaz pourrait ainsi marquer un tournant, tant pour la saison de la Roma que pour la trajectoire individuelle de l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille.

Après des débuts jugés discrets, le Français dispose désormais d’un point d’appui concret pour tenter de s’imposer durablement dans la rotation offensive romaine.

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