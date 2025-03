Ex OM : Le but incroyable d’Azzedine Ounahi

Le Panathinaïkos a recruté Azzedine Ounahi en provenance de l’OM en prêt avec OA. L’international marocain a marqué un but sublime ce week-end.

Décevant à Marseille, Azzedine Ounahi semble s’épanouir en Grèce au Panathinaikos. Le milieu de terrain passé par Angers et l’OM a marqué ce week-end un but exceptionnel d’une frappe de loin. Une sublime réalisation qui a vivement été partagée sur les réseaux sociaux.

Quel but magnifique d’Azzedine Ounahi avec le Panathinaikos !pic.twitter.com/25nrhiGR1U — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 1, 2025

Le Pana veut conserver Ounahi mais pas au prix de l’OA !

Azzedine Ounahi, l’international marocain, a vécu un moment marquant avec le Panathinaïkos lors de la victoire 2-1 contre le PAOK Salonique. Entré en jeu à la 72ᵉ minute alors que le score était de 1-1, Ounahi a marqué le but de la victoire dans les dernières secondes de la rencontre, offrant à son équipe trois points précieux dans la course au titre. Ce premier but en championnat grec, et son deuxième avec le Panathinaïkos après un précédent en Coupe de Grèce, a été salué par son club, qui lui a décerné le titre de meilleur joueur du match.

L’avenir d’Ounahi à Marseille est au centre des discussions. Le Panathinaïkos, qui a actuellement le milieu de terrain en prêt, souhaite le conserver à long terme, mais ne souhaite pas lever l’option d’achat fixée à 11 millions d’euros par l’OM. L’équipe grecque, bien qu’intéressée par l’international marocain, cherche une solution financière plus avantageuse pour finaliser l’achat du joueur. Ce dernier, qui respecte les choix de son entraîneur concernant son rôle au sein de l’équipe, a exprimé sa joie de pouvoir contribuer à la victoire et au progrès vers le titre, tout en mettant l’accent sur son engagement envers le collectif. Toutefois, l’issue de son avenir au Panathinaïkos et à l’OM reste incertaine, dépendant des négociations futures entre les clubs et du choix du joueur…