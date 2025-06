Ex OM : Le choix de Nasri pour le ballon d’or va faire grincer des dents…

Alors que la saison 2024-2025 s’est achevée sur des performances éclatantes, la course au Ballon d’Or 2025 s’annonce particulièrement disputée, avec deux noms qui dominent les débats : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Dans ce contexte, Samir Nasri, ancienne star de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain, a livré son verdict.

Ousmane Dembélé, grand favori de Samir Nasri

Âgé de 28 ans, Ousmane Dembélé, auteur d’une saison exceptionnelle sous le maillot du PSG, s’impose comme l’un des favoris légitimes pour succéder au palmarès de ce trophée tant convoité. Avec un quadruplé historique — Trophée des Champions, Coupe de France, Championnat de France et Ligue des Champions — l’ailier français a démontré une régularité et une influence décisives sur le jeu de son équipe.

La déclaration de Samir Nasri

Interrogé sur son choix pour le Ballon d’Or 2025, Samir Nasri n’a pas hésité à trancher en faveur de son compatriote. « À qui je donnerais le Ballon d’Or cette année ? Dembélé, parce que je suis Français d’abord, et puis parce qu’il a fait une grande saison. Il a tout gagné avec le PSG », a déclaré l’ancien international, soulignant son attachement national et l’impact collectif de Dembélé.

Uneanalyse nuancée, où il prend également le temps de saluer le génie de Lamine Yamal (17 ans). La pépite espagnole a brillé avec un triplé domestique (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe) sous le maillot du FC Barcelone, tout en laissant Dembélé passer en tête en raison de son parcours exceptionnel.

Dembélé soutenu par le camp tricolore

Cette prise de position s’inscrit dans une tendance de plus en plus marquée en France, où de nombreux protagonistes du monde du football prennent parti en faveur de l’attaquant parisien. Il y a quelques jours, Adrien Rabiot, son coéquipier en équipe de France, lui a également apporté son soutien, renforçant le camp des supporters de Dembélé.

De l’autre côté des Pyrénées, la presse espagnole, portée par les exploits de Lamine Yamal, continue de faire campagne pour le prodige barcelonais.

La bataille s’annonce exceptionnelle jusqu’au vote final

Avec de nombreux arguments des deux côtés, le vote des jurés s’annonce particulièrement difficile et serré. Pour Samir Nasri, la balance penche donc en faveur d’Ousmane Dembélé, auteur d’une saison exceptionnelle tant sur le plan des performances que des titres.

Reste à savoir si cette opinion influencera le choix des votants ou si le talent pur de Lamine Yamal fera la différence.

Une chose est sûre : la bataille pour le Ballon d’Or 2025 promet d’être exceptionnelle.