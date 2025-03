Ex OM : Le constat de Saliba et ses ambitions !

Passé par l’OM lors de la saison 2021-2022, William Saliba s’était imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 avant de retourner à Arsenal. Aujourd’hui titulaire indiscutable chez les Gunners, l’international français reste pourtant critique envers ses performances.

En conférence de presse, il a admis ne pas être satisfait de sa saison : « Je pense que je ne suis pas le meilleur en ce moment parce que cette saison, je n’ai pas été très bon. Je dois analyser ma saison, mais elle n’a pas été très bonne. » Il a aussi salué son coéquipier Gabriel : « Je dois observer mon partenaire, qui a été très, très bon cette saison. » Malgré cela, Saliba reste ambitieux : « Je dois marquer plus, aider mon équipe à gagner des trophées. Quand tu gagnes des trophées, tu peux dire que tu es le meilleur. Je suis très heureux ici. J’ai envie de continuer ici à Arsenal »

À Marseille, il était aimé parce qu’il voulait gagner

Plus les semaines avancent, plus William Saliba se rapproche d’un titre de champion d’Angleterre qui semble promis aux Gunners depuis le début de l’année. Pour sa première saison depuis son retour en Angleterre, l’international français s’est affirmé et est aujourd’hui considéré en Angleterre comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League. Sur le plateau de Débat Foot Mondial, le journaliste Julien Ronca a salué la détermination et le mental de l’ancien marseillais.

« C’est un joueur qui montre de l’envie. À Marseille, on l’a aimé parce qu’il montrait qu’il avait envie de gagner. Il a gagné la Coupe Gambardella avec Saint-Étienne, on voit sur les images qui ont tourné sur les réseaux que c’est le taulier. C’est un vainqueur. Il est arrivé à l’OM, il a tout de suite montré qu’il voulait gagner. C’est la même chose depuis qu’il est à Arsenal. Ce sont des joueurs qui font gagner une équipe. Les joueurs, aussi bon soit-il, s’ils n’ont pas envie de gagner, ils ne gagneront pas. Saliba doit se dire qu’il peut gagner des titres à Arsenal et que s’il vient à partir un jour, il pourra gagner des titres dans un autre club. Il veut des trophées. » Julien Ronca – source : Football Club de Marseille (23/03/2023)