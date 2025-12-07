Ex OM : Le début du réveil de Luis Henrique ?

Après un transfert estival depuis Olympique de Marseille (OM), Luis Henrique a signé un premier fait d’arme marquant pour l’Inter : une passe décisive magnifique dès son retour sur les pelouses de Serie A, ce samedi lors de la 14ᵉ journée face à Como 1907.

Dès la 11ᵉ minute du match, l’Inter ouvrait le score grâce à Lautaro Martínez, mais c’est Luis Henrique qui déclenche l’action. Parti de l’aile droite, le Brésilien lance une chevauchée, éliminant plusieurs défenseurs, avant d’ajuster un centre parfait au premier poteau pour Lautaro. Un geste d’une grande précision, salué immédiatement : il s’agit de sa première passe décisive avec l’Inter en Serie A.

Une belle délivrance pour l’ancien Marseillais

Ce but précoce a permis aux Nerazzurri de dérouler tranquillement. L’Inter a finalement remporté le match 4-0, devenant provisoirement leader du championnat.

Parcours de Luis Henrique : du Vieux Port à Milan

Recruté en juin 2025 en provenance de l’OM, Luis Henrique a signé un contrat de cinq ans avec l’Inter. Le club phocéen avait accepté une offre estimée autour de 23 à 25 millions d’euros. À 23 ans, l’ailier brésilien s’est révélé à Marseille : lors de la saison 2024–2025, il a livré 9 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, s’imposant comme un des cadres de l’équipe.



Mais son début d’aventure à l’Inter a été plus compliqué. L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, avait reconnu que certaines recrues, dont Henrique, n’étaient « pas prêtes » à assumer un rôle prédominant dès le début de la saison. De fait, les premières semaines ont été difficiles : manque de rythme, peu de temps de jeu, et critiques de la presse italienne pointant un rendement insuffisant.

Une première éclaircie — à confirmer

Cette passe décisive contre Como est donc à ce jour la première vraie contribution offensive concrète de Luis Henrique avec l’Inter. Elle intervient à un moment crucial, au cœur d’un match important pour relancer l’équipe dans la course au sommet.

Si c’est un soulagement pour le joueur, c’est aussi un message fort : Henrique dispose encore des qualités offensives qu’il avait démontrées à Marseille — vitesse, percussion, capacité à déséquilibrer — mais il doit désormais les transposer dans un contexte plus exigeant, physiquement et tactiquement.