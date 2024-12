Ex OM : Le décollage de Nuno Tavares !

Après un début de carrière en dent de scie et des prêts mitigés à l’OM et à Nottingham Forest, Nuno Tavares retrouve son meilleur niveau à la Lazio, où ses performances exceptionnelles ont conquis les supporters et les dirigeants, transformant un prêt risqué en succès.

Son passage à l’OM, prêté par Arsenal, sous les ordres d’Igor Tudor laisse un souvenir contrasté aux supporters marseillais. Etincelant lors des premiers matches, il a petit à petit perdu le fil de sa saison affichant à la fin une attitude nonchalante et un jeu de soliste. Mais ce dernier s’est bien relancé en Italie…

Nuno Tavares, ancien latéral gauche de l’OM, connaît un véritable renouveau à la Lazio après un début de carrière mouvementé comme le raconte l’Equipe ce jeudi. L’été dernier, son transfert en prêt vers le club romain avait suscité des interrogations, étant donné ses passages compliqués à Arsenal et son prêt infructueux à Nottingham Forest. Pourtant, après cinq mois en Serie A, Tavares est désormais l’un des joueurs les plus appréciés du club. Ses performances exceptionnelles ont convaincu les supporters et la direction, au point que le président de la Lazio, Claudio Lotito, a déclaré qu’il ne vendrait pas son joueur, même pour 70 millions d’euros.

Tavares, enfin constant…

À seulement 24 ans, Tavares cherchait un nouveau projet après une saison difficile en Premier League, marquée par des blessures et une mauvaise expérience à Nottingham. Sa carrière, marquée par des changements fréquents depuis son départ de Benfica en 2021, semble trouver un nouveau souffle à Rome. Bien qu’il ait montré de belles choses à l’OM sous la direction de Igor Tudor, avec notamment 6 buts en Ligue 1, ses comportements erratiques et son manque de régularité avaient terni son image. À Nottingham, ses premières apparitions furent décevantes, et une blessure lors de son premier match titulaire mit fin à son aventure en Angleterre.



Le prêt gratuit de Tavares avec option d’achat à 5 millions d’euros et 20 % de la revente à Arsenal semblait un pari risqué, surtout après une blessure à la cuisse en présaison. Cependant, dès son premier match en Serie A, contre Milan, il a montré sa valeur en délivrant deux passes décisives. Depuis, sa vitesse et son apport offensif ont fait de lui un élément clé du système de la Lazio, redonnant ainsi de l’éclat à sa carrière. Les tifosi, d’abord sceptiques, se réjouissent désormais de sa prestation, et l’avenir semble radieux pour le joueur portugais.