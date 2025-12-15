Ex OM : Le joli but de Vitinha face à l’Inter !

Ancien attaquant de l’OM, Vitinha s’est illustré ce week-end en Serie A en trouvant le chemin des filets face à l’Inter Milan. Un but de belle facture, marqué dans un contexte particulier, mais qui n’a pas permis à son équipe d’éviter la défaite contre des Nerazzurri solides et efficaces (1-2). Un épisode qui rappelle le passage contrasté du Portugais à Marseille, tout en soulignant sa capacité à peser face à un adversaire de premier plan.

Dans une lutte intense pour la tête du championnat italien, l’Inter savait l’opportunité à saisir. Accrochés récemment, l’AC Milan et Naples avaient laissé une ouverture. En déplacement à Gênes, les hommes de Simone Inzaghi ont parfaitement rempli leur mission en s’imposant et en prenant les commandes de la Serie A.



Rapidement, les visiteurs ont imposé leur rythme. Le défenseur Yann Bisseck n’a eu besoin que de quelques minutes pour ouvrir le score, d’une frappe à ras de terre au premier poteau (0-1, 6e). L’Inter a ensuite continué de maîtriser les débats et a doublé la mise avant la pause grâce à Lautaro Martínez, auteur d’un tir croisé puissant à la suite d’un relais avec Petar Sučić (0-2, 38e).

Vitinha ne suffit pas

Dominateurs malgré plusieurs absences, les Intéristes semblaient alors à l’abri. Ils auraient même pu creuser l’écart, notamment sur une situation litigieuse dans la surface adverse. Mais peu après l’heure de jeu, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a relancé le suspense.

À la 69e minute, Vitinha a profité d’un espace pour se projeter dans la surface. Auteur d’un joli contrôle en aile de pigeon, l’attaquant portugais s’est ensuite faufilé avant d’éliminer Yann Sommer et de conclure dans le but vide (1-2). Un geste plein de sang-froid, qui a brièvement redonné espoir à son équipe.

⚽️ | L’ancien Marseillais Vitinha réduit l’écart face à l’Inter ! 🔥💪 #GenoaInter 👉 Regardez la rencontre ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/3jNkJay6uY — DAZN France (@DAZN_FR) December 14, 2025

Ce but restera toutefois sans conséquence sur l’issue de la rencontre. Sérieuse et appliquée, l’Inter Milan a su gérer la fin de match sans se mettre en danger, malgré une intervention décisive de Sommer devant Caleb Ekuban. Au coup de sifflet final, les vice-champions d’Europe pouvaient savourer un succès précieux, synonyme de fauteuil de leader à l’approche des Fêtes.

Pour Vitinha, ce but contre l’Inter confirme une capacité à s’illustrer face à des adversaires de haut niveau. Un souvenir marquant pour les supporters de l’OM, attentifs au parcours de l’ancien attaquant marseillais, même si cette réalisation n’a pas suffi à faire chuter le nouveau leader du championnat italien.