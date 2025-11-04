Ex OM : Le nouveau but superbe et en solo d’Iliman Ndiaye !

L’ancien attaquant de l’OM, Iliman Ndiaye, continue de faire parler de lui outre-Manche. Ce lundi soir, lors de la 10e journée de Premier League, l’international sénégalais a inscrit un nouveau but spectaculaire face à Sunderland (1-1). Une réalisation de grande classe, qui confirme la forme étincelante de celui qui porte désormais les couleurs de Sheffield United.

Iliman Ndiaye décisif en Premier League

Recruté par l’Olympique de Marseille à l’été 2023, puis transféré en Angleterre un an plus tard, Ndiaye semble avoir retrouvé tout son éclat. Face à Sunderland, il a ouvert le score dès la première demi-heure de jeu grâce à une action individuelle remarquable. Parti du côté droit, l’ancien joueur marseillais a éliminé plusieurs défenseurs avant de décocher une frappe puissante du gauche, imparable pour le gardien Robin Roefs.

Quel festival d’Iliman Ndiaye dans la défense de Sunderland ! 🔥 🇸🇳 Le Sénégalais ouvre le score et inscrit déjà son quatrième but de la saison. Il est inarrêtable 🫷 La suite de la rencontre à suivre en direct sur CANAL+ FOOT 🖥️#SUNEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/Xul1LR3KaR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 3, 2025

Ce but, son quatrième en championnat, témoigne d’une belle régularité. Après un début de saison prometteur, Ndiaye confirme qu’il est devenu un élément essentiel de son équipe. L’ancien joueur de Sheffield United semble désormais pleinement épanoui dans un rôle plus axial, où sa technique et sa capacité à éliminer font merveille.

Un but en solitaire et une montée en puissance

Sur cette action, Iliman Ndiaye a rappelé tout le talent qui avait séduit les supporters de l’OM la saison dernière. Récupérant un ballon au milieu de terrain, il a profité d’un moment d’inattention des défenseurs adverses pour percer la défense de Sunderland. Après avoir mystifié Nordi Mukiele, il a conclu d’un tir précis au ras du poteau gauche. Une action de pur instinct, saluée par les médias anglais.



Sorti à l’heure de jeu après avoir reçu un coup au mollet, le Sénégalais a assisté depuis le banc à l’égalisation adverse. Malgré ce petit coup d’arrêt, Ndiaye affiche un bilan impressionnant : quatre buts en dix journées, plus une réalisation en sélection. De quoi confirmer sa bonne forme et rappeler aux supporters marseillais qu’ils n’ont pas oublié son talent.

Ce nouveau coup d’éclat prouve que l’ancien de l’OM s’impose comme l’un des attaquants africains les plus performants du moment en Premier League.